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Интраоперационная Интраоперационная МРТ

Интраоперационная МРТ с Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T

Интраоперационная МРТ

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Экономия драгоценного времени обеспечивается благодаря интраоперационному МР-контролю. Во время нейрохирургического вмешательства можно быстро и аккуратно перемещать пациента в МРТ, что помогает в принятии решений в ходе операций. Смежное помещение для МРТ и операционной, состоящие из двух процедурных, может использоваться для обычной магнитно-резонансной диагностики, если там не проводится интраоперационная визуализация.

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Особенности
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.
Технология dStream

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.
Три хирургических рабочих места

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотоксических рам

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.
  • *Выпуск решения Ingenia MR-OR для МРТ в операционной в продажу намечен на конец 2012 г.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
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