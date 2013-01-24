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Интраоперационная Интраоперационная МРТ

Интраоперационная МРТ с Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T

Интраоперационная МРТ

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Экономия драгоценного времени обеспечивается благодаря интраоперационному МР-контролю. Во время нейрохирургического вмешательства можно быстро и аккуратно перемещать пациента в МРТ, что помогает в принятии решений в ходе операций. Смежное помещение для МРТ и операционной, состоящие из двух процедурных, может использоваться для обычной магнитно-резонансной диагностики, если там не проводится интраоперационная визуализация.

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  • *Выпуск решения Ingenia MR-OR для МРТ в операционной в продажу намечен на конец 2012 г.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
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