Интраоперационная МРТ с Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T

Экономия драгоценного времени обеспечивается благодаря интраоперационному МР-контролю. Во время нейрохирургического вмешательства можно быстро и аккуратно перемещать пациента в МРТ, что помогает в принятии решений в ходе операций. Смежное помещение для МРТ и операционной, состоящие из двух процедурных, может использоваться для обычной магнитно-резонансной диагностики, если там не проводится интраоперационная визуализация.