Ультразвуковая система InnoSight компании Philips позволяет выполнять сканирование пациентов в самых разных местах оказания медицинской помощи. Компактная и сверхпортативная ультразвуковая система InnoSight с инновационным эргономичным дизайном и клинической универсальностью позволяет проводить ультразвуковые исследования там где удобно вам и вашему пациенту.
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|Вес
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|Длина
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|Width
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|Высота
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|Дисплей высокого разрешения
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|Конвексный датчик C6-2
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|Линейный датчик L12-4
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|Трансвагинальный датчик C9-4v
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|Секторный датчик S4-2
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|Вес
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|Ширина
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|Глубина
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|Регулируемая высота
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