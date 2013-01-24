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InnoSight Портативная ультразвуковая система

InnoSight

Портативная ультразвуковая система

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Ультразвуковая система InnoSight компании Philips позволяет выполнять сканирование пациентов в самых разных местах оказания медицинской помощи. Компактная и сверхпортативная ультразвуковая система InnoSight с инновационным эргономичным дизайном и клинической универсальностью позволяет проводить ультразвуковые исследования там где удобно вам и вашему пациенту.

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Технические характеристики

Physical Dimensions - InnoSight tablet
Physical Dimensions - InnoSight tablet
Вес
  • 2,46 кг
Длина
  • 31,9 см
Width
  • 8,79 дюйма
Высота
  • 3,2 см
Дисплей высокого разрешения
  • 29,4 см
Transducers
Transducers
Конвексный датчик C6-2
  • Абдоминальные исследования
Линейный датчик L12-4
  • Поверхностные структуры и сосуды
Трансвагинальный датчик C9-4v
  • Акушенство/Гинекология
Секторный датчик S4-2
  • Эхокардиография
InnoSight Mobility Cart
InnoSight Mobility Cart
Вес
  • 27,7 кг
Ширина
  • 48,6 см
Глубина
  • 56,6 см
Регулируемая высота
  • 118,6–148,6 см
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6909 Система ультразвуковая диагностическая InnoSight с принадлежностями

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