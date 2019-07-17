Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предоставляет оптимальные решения для ультразвуковых исследований с использованием настраиваемых в соответствии с клиническими задачами инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень.
Широкий спектр датчиков позволят проводить исследования с большей клинической эффективностью.
Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!
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Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite
Галерея
Особенности
Технология визуализации nSIGHT
Технология визуализации nSIGHT
Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с исключительной частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает непревзойденное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает превосходный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого места в кабинете сканирования.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения превосходной видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что повышает точность диагностики практически для всех пациентов.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для исключительного качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой крупнейший прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Достигайте разрешения, близкого к изовоксельному, для получения изображений в любой плоскости в пределах объема.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся приложение HeartModel, функция AI Breast и функция автоматического совмещения методов объединения изображений и навигации.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря объединению методов визуализации непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Больницы и медицинские учреждения тратят больше средств на защиту своих систем и данных пациентов от кибератак. Именно поэтому в течение следующих пяти лет расходы на обеспечение информационной безопасности в сфере здравоохранения превысят 65 млрд долларов. Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография
Эластография
Платформа EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как эластография на основе деформации ткани и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения.
Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют уникальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в областях с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Технические характеристики
Common Specifications
Common Specifications
Ширина
60,6 см
Высота
146–171,5 см
Глубина
109,2 см
Вес
104,3 кг без периферийных устройств
Control panel
Control panel
Размер монитора
Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite
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