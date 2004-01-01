Портативная компактная ультразвуковая система Philips 5300 Премиальная ультразвуковая система Серии 5000

Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5300 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Портативная система Compact 5300 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является базовой многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.