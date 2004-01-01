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5300 Series

Премиальная портативная ультразвуковая система Compact

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Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips Серии 5000 Compact: 5300 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Портативная система Compact 5300 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является базовой многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.

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Особенности
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.

Высокое качество изображений

Высокое качество изображений
Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Click here for more information
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.

Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Click here for more information
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.

Разумные инвестиции

Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Click here for more information
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Click here for more information
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
  • Высокое качество изображений
  • Оптимизированный рабочий процесс
  • Разумные инвестиции
  • Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
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Высокое качество изображений
Высокое качество изображений

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.

Высокое качество изображений

Высокое качество изображений
Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Click here for more information
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений

Высокое качество изображений

Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.

Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Click here for more information
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс

Оптимизированный рабочий процесс

Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.

Разумные инвестиции

Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Click here for more information
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции

Разумные инвестиции

Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Click here for more information
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti

Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.

Усовершенствованные функции

Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.

Tехнические характеристики

Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Глубина
  • 406,6 см
Вес
  • 10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
  • ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
  • 310 ВА
Аккумулятор системы
  • 14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
  • Разрешение 1920x1080
Соединители
  • Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Колеса
  • 4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
  • два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
  • Встроенный разъем Ethernet
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
  • В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
  • Два разъема USB
Потребляемая мощность
  • 660 ВА (макс.)
  • зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Тележка Extended
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Черно-белый видеопринтер малого формата
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Посмотреть все характеристики
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Глубина
  • 406,6 см
Вес
  • 10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
  • ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
  • 310 ВА
Аккумулятор системы
  • 14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
  • Разрешение 1920x1080
Соединители
  • Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Колеса
  • 4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
  • два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
  • Встроенный разъем Ethernet
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
  • В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
  • Два разъема USB
Потребляемая мощность
  • 660 ВА (макс.)
  • зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Тележка Extended
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Черно-белый видеопринтер малого формата
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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