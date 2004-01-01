Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips Серии 5000 Compact: 5300 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Портативная система Compact 5300 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является базовой многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.
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Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Высокое качество изображений
Оптимизированный рабочий процесс
Разумные инвестиции
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Изображения высокого качества уже при первом сканировании позволяют быстро получить нужные данные либо подтверждают поставленный диагноз, а также позволяют избежать повторного сканирования.
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Благодаря возможности получения изображений высокой четкости с помощью портативной системы пользователи могут выполнять сканирование для большего числа пациентов, а также уверенно проводить диагностику вне зависимости от клинических условий.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Разумные инвестиции
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Ультразвуковые системы Compact серии 5000 с архитектурой, идентичной архитектуре в системах Philips EPIQ и Affiniti, относятся к решениям, которые позволяют "достраивать" систему с течением времени; таким образом, за счет обновлений такие системы всегда будут отличаться передовыми технологиями и отвечать вашим растущим потребностям.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Согласованность между системами EPIQ и Affiniti также обеспечивается в ультразвуковых системах Philips Серии 5000 Compact. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. Благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Усовершенствованные функции
Компания Philips, один из лидеров в области инноваций для здравоохранения, включает усовершенствованные функции и передовые технологии в каждую ультразвуковую систему, чтобы специалисты могли упростить процесс подтверждения диагноза при использовании различных клинических методов.
Tехнические характеристики
Система Compact
Система Compact
Ширина
411,9 см
Высота
86,6 см
Глубина
406,6 см
Вес
10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
310 ВА
Аккумулятор системы
14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
Разрешение 1920x1080
Соединители
Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
820–1001 мм
Колеса
4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
Встроенный разъем Ethernet
Встроенная выдвижная клавиатура
Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
Два разъема USB
Потребляемая мощность
660 ВА (макс.)
зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
Встроенная выдвижная клавиатура
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Тележка Extended
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Встроенная выдвижная клавиатура
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Черно-белый видеопринтер малого формата
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.