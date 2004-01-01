Основание тележки 488,8 x 488,8 мм

Регулировка высоты 820–1001 мм

Колеса 4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)

два задних колеса включают механизм блокировки управления

Прочие данные о технических характеристиках Встроенный разъем Ethernet

Встроенная выдвижная клавиатура

Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков

В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке

Два разъема USB

Потребляемая мощность 660 ВА (макс.)

зависит от конфигурации системы

Тележка Standard Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке

Встроенная выдвижная клавиатура

Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт

Тележка Extended Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Встроенная выдвижная клавиатура

Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт

Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования

Тележка Deluxe Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Встроенная выдвижная клавиатура

Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков

Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт

Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования