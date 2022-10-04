Цифровой катетер для ВСУЗИ Philips Eagle Eye Platinum ST

У цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum ST расстояние от кончика до трансдьюсера составляет 2,5 мм. Это позволяет исследовать большее количество сосудов, чем при использовании стандартных катетеров, благодаря более детальной визуализации сильно суженных пораженных участков и дистальных анатомических структур. Eagle Eye Platinum ST применяется с любыми направляющими катетерами начиная с диаметра 5 F и обладает всеми характеристиками нашей самой продаваемой модели Eagle Eye Platinum, включая удобство подключения по принципу «plug-and-play», три рентгеноконтрастных маркера, гидрофильное покрытие GlyDx и совместимость с системой SyncVision*.

