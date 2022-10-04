Ключевые слова для поиска

SyncVision

Программное обеспечение для высокоточной обработки изображений, ко- и три-регистрации

Программное обеспечение для высокоточной обработки изображений, ко- и три-регистрации SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.

Особенности
экраны медицинского устройства

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)


ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт  ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.

Узнать больше

Tехнические характеристики

Требования к источнику питания
Требования к источнику питания
Вход системы
  • 100–120 В, 50/60 Гц, 220–240 В, 50/60 Гц, 600 В·А
Монитор
  • 100–240 В, 50/60 Гц, 93 В·А
Рабочая станция
  • 100–240 В, 50/60 Гц, 250 В·А
Входные данные
Входные данные
Вывод видеоданных ангиографической системы
  • Аналоговый или цифровой
Система ВСУЗИ
  • Система CORE со ВСУЗИ версии 3.4, FFR 2.5.1 и IntraSight 5
Катетер для ВСУЗИ
  • Eagle Eye Platinum, Eagle Eye Platinum ST
Проводник с датчиком давления
  • OmniWire
Размеры
Размеры
Рабочая станция
  • Высота — 39,6 см; ширина — 16,2 см; глубина — 51 см
Прикроватный джойстик
  • Высота — 3,7 см; ширина — 10,7 см; глубина — 7,6 см
Монитор
  • Высота — от 41 до 56 см; ширина — 40,2 см; глубина — 24,7 см
Информация для заказа
Информация для заказа
Высокоточная система управляемого лечения SyncVision
  • 797406
  • 1. Costa, Angiolillo DJ, Tannenbaum M, et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol. 2008; 101(12):1704-1711.
  • 2. Renata Rogacka, Azeem Latib, Antonio Colombo. IVUS-Guided Stent Implantation to Improve Outcome: A Promise Waiting to be Fulfilled. Curr Cardiol Rev. 2009;5(2):78–86.
  • 3. Witzenbichler B, Maehara A, Weisz G, et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation. 2014;129:463-470.
  • 4. 202-0013.53 SRS, Sync-Rx System pg 19,24.
  • 5. Jakabcin J1, Spacek R, Bystron M, et al. Long-term health outcome and mortality evaluation after invasive coronary treatment using drug eluting stents with or without the IVUS guidance. Randomized control trial. HOME DES IVUS. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;75(4):578-583.
  • 6. 209-0030.02 Test Rpt, Use Validation, SyncVision. Pg. 9, Section 10.3; pg 14 – results.
  • 7. 505-0100.18, Operator’s Manual. (pg 34).
  • 8. 211-0013.31 Test Protocol, Philips Sync-Rx Wizard phase; 211-9913.07 Verification Protocol, Sync-Rx Co-Registration.
  • 9. Patel, et al. ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC/HFSA/SCCT 2012 Appropriate use criteria for coronary revascularization focused update: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Coll Cardiol. 2012;59(9):857-881.
  • 10. Kim SH, Kim YH, Kang SJ, et al. Long-term outcomes of intravascular ultrasound-guided stenting in coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2010;106(5):612-618.
  • 11. Patel Y, Depta JP, Novak E, et al. Long-term outcomes with use of intravascular ultrasound for the treatment of coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2012;109(7):960-965.
  • 12. Davies JE, et al. Coronary artery physiological stenosis mapping: application of pressure wire technology to measure stenosis significance, length, and predict the outcome of intervention. Тезисы доклада были представлены на конференции PCR в 2014 г.
  • 13. Пороговое значение iFR, равное 0,89 соответствует пороговому значению ФРК для определения ишемии, равному 0,80, при этом специфичность составляет 87,8%, чувствительность — 73,0% (руководство оператора iFR Operator’s Manual, 505-0101.23)
  • 14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • * Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7057 Система SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koniklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

