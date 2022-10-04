Программное обеспечение для высокоточной обработки изображений, ко- и три-регистрации SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
Ко-регистрация с iFR
Ко-регистрация с iFR позволяет отказаться от использования гиперимических агентов и устройств протяжки, отнимающих время, а также повышает надежность диагностики. Измеряйте длину без использования трудоемкого устройства для протяжки. Планируйте процедуры под контролем физиологических показателей.
Улучшенная визуализация сосудов
Улучшенная визуализация сосудов с Angio+
Улучшенная визуализация сосудов с функцией системы SyncVision «Angio+» обеспечивает четкую визуализацию сосудов, включая извилистые, перекрывающие друг друга, сильно суженные сосуды, и может способствовать сокращению количества необходимых изображений во время диагностики или лечения.
Количественный анализ коронарных сосудов с использованием системы SyncVision
Количественный анализ коронарных сосудов
Функция количественного анализа коронарных сосудов Angio+ системы SyncVision автоматически рассчитывает размеры просвета и степень стеноза сосуда в режиме реального времени.
Ко-регистрация данных с использованием ВСУЗИ совмещает изображение ВСУЗИ с ангиограммой, таким образом предоставляя более полную картину.
Облегчение определения размера/измерения характеристик сосуда
Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет с легкостью измерять длину сосуда при ручной протяжке проводника для ВСУЗИ, а также измерять площадь/диаметр для точного определения размеров стента. Эта функция также обеспечивает автоматическое параллельное отображение совмещенных изображений ВСУЗИ и ангиографических изображений в режиме реального времени для сопоставления критически важных анатомических ориентиров, особенно в сложных случаях, например в областях бифуркаций⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹.
Позиционирование устройства
Позиционирование устройства с Angio+
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию местоположения устройства внутри сосуда и предназначена для снижения риска дислокации, которая, согласно данным исследования, может происходить в 66,5% случаев проведения ЧКВ¹.
Индикация движения устройства
Области размещения стентов между здоровыми участками
Согласно данным клинического исследования, контроль с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования помогает подтвердить области размещения стентов между здоровыми участками³.
Angio+ контроль раскрытия устройства
Angio+ контроль раскрытия устройства
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию баллона, помогая следить за правильным выполнением процедуры раздувания. Успешное лечение сердечно-сосудистых заболеваний зависит от правильного раздувания баллона, а улучшенная визуализация может помочь определить, насколько успешно выполняется процедура⁸.
Angio+ оптимизация процесса установки стента
Angio+ оптимизация процесса установки стента
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию процесса установки стента с использованием рентгеноскопии для позиционирования стента в нужном месте.
Оптимизация процесса лечения
Оптимизация процесса лечения
Система SyncVision позволяет оптимизировать процесс оценки пораженных участков за счет совмещения изображений и улучшенной визуализации сосудов, облегчая определение их размеров благодаря количественному анализу коронарных сосудов в режиме реального времени и простому измерению длины, площади и диаметра. Система SyncVision обеспечивает точное проведение исследования благодаря функции определения устройства Angio+, которая позволяет стабилизировать изображение в режиме реального времени, повышать качество изображения, выполнять его последующую обработку и проводить ВСУЗИ.
Оценка заболевания с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке заболевания
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Метод iFR
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9 000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах¹³.
Технология измерения iFR Scout pullback
Технология измерения iFR Scout pullback
Технология измерения iFR Scout pullback позволяет отобразить наиболее значимый градиент патологического изменения в середине сосуда с диффузным поражением проксимального отдела.
Ко-регистрация с iFR
Ко-регистрация с iFR позволяет отказаться от использования гиперимических агентов и устройств протяжки, отнимающих время, а также повышает надежность диагностики. Измеряйте длину без использования трудоемкого устройства для протяжки. Планируйте процедуры под контролем физиологических показателей.
Улучшенная визуализация сосудов
Улучшенная визуализация сосудов с Angio+
Улучшенная визуализация сосудов с функцией системы SyncVision «Angio+» обеспечивает четкую визуализацию сосудов, включая извилистые, перекрывающие друг друга, сильно суженные сосуды, и может способствовать сокращению количества необходимых изображений во время диагностики или лечения.
Количественный анализ коронарных сосудов с использованием системы SyncVision
Количественный анализ коронарных сосудов
Функция количественного анализа коронарных сосудов Angio+ системы SyncVision автоматически рассчитывает размеры просвета и степень стеноза сосуда в режиме реального времени.
Ко-регистрация данных с использованием ВСУЗИ совмещает изображение ВСУЗИ с ангиограммой, таким образом предоставляя более полную картину.
Ко-регистрация с ВСУЗИ: измерение
Облегчение определения размера/измерения характеристик сосуда
Ко-регистрация с ВСУЗИ позволяет с легкостью измерять длину сосуда при ручной протяжке проводника для ВСУЗИ, а также измерять площадь/диаметр для точного определения размеров стента. Эта функция также обеспечивает автоматическое параллельное отображение совмещенных изображений ВСУЗИ и ангиографических изображений в режиме реального времени для сопоставления критически важных анатомических ориентиров, особенно в сложных случаях, например в областях бифуркаций⁴, ⁷, ¹⁰, ¹¹.
Позиционирование устройства
Позиционирование устройства с Angio+
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию местоположения устройства внутри сосуда и предназначена для снижения риска дислокации, которая, согласно данным исследования, может происходить в 66,5% случаев проведения ЧКВ¹.
Индикация движения устройства
Области размещения стентов между здоровыми участками
Согласно данным клинического исследования, контроль с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования помогает подтвердить области размещения стентов между здоровыми участками³.
Angio+ контроль раскрытия устройства
Angio+ контроль раскрытия устройства
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию баллона, помогая следить за правильным выполнением процедуры раздувания. Успешное лечение сердечно-сосудистых заболеваний зависит от правильного раздувания баллона, а улучшенная визуализация может помочь определить, насколько успешно выполняется процедура⁸.
Angio+ оптимизация процесса установки стента
Angio+ оптимизация процесса установки стента
Функция Angio+ системы SyncVision обеспечивает улучшенную визуализацию процесса установки стента с использованием рентгеноскопии для позиционирования стента в нужном месте.
Оптимизация процесса лечения
Оптимизация процесса лечения
Система SyncVision позволяет оптимизировать процесс оценки пораженных участков за счет совмещения изображений и улучшенной визуализации сосудов, облегчая определение их размеров благодаря количественному анализу коронарных сосудов в режиме реального времени и простому измерению длины, площади и диаметра. Система SyncVision обеспечивает точное проведение исследования благодаря функции определения устройства Angio+, которая позволяет стабилизировать изображение в режиме реального времени, повышать качество изображения, выполнять его последующую обработку и проводить ВСУЗИ.
Оценка заболевания с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке заболевания
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Фракционный резерв кровотока
Измерение фракционного резерва кровотока
В различных клинических исследованиях было подтверждено, что оценка физиологического поражения с помощью измерения ФРК является более эффективным методом контроля ЧКВ по сравнению с ангиографией, применяемой для контроля лечения в настоящее время. Этот измеряемый параметр указывает на потенциальное снижение коронарного кровотока дистальнее места стеноза коронарной артерии⁶.
Метод iFR
Метод iFR упрощает рабочий процесс
Метод iFR упрощает рабочий процесс, позволяя проводить оценку значимости поражения всего за пять сердечных циклов без введения гиперемических агентов. Запатентованный метод iFR компании Philips прошел надежную клиническую оценку: он был испытан более чем у 9 000 пациентов во множестве исследований и представлен во множестве публикаций в рецензируемых журналах¹³.
Технология измерения iFR Scout pullback
Технология измерения iFR Scout pullback
Технология измерения iFR Scout pullback позволяет отобразить наиболее значимый градиент патологического изменения в середине сосуда с диффузным поражением проксимального отдела.
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)
ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.
1. Costa, Angiolillo DJ, Tannenbaum M, et al. Impact of Stent Deployment Procedural Factors on Long-term Effectiveness and Safety of Sirolimus-Eluting Stents (Final results of the Multicenter Prospective STLLR Trial). Am J Cardiol. 2008; 101(12):1704-1711.
2. Renata Rogacka, Azeem Latib, Antonio Colombo. IVUS-Guided Stent Implantation to Improve Outcome: A Promise Waiting to be Fulfilled. Curr Cardiol Rev. 2009;5(2):78–86.
3. Witzenbichler B, Maehara A, Weisz G, et al. Relationship Between Intravascular Ultrasound Guidance and Clinical Outcomes After Drug-Eluting Stents: The ADAPT-DES Study. Circulation. 2014;129:463-470.
4. 202-0013.53 SRS, Sync-Rx System pg 19,24.
5. Jakabcin J1, Spacek R, Bystron M, et al. Long-term health outcome and mortality evaluation after invasive coronary treatment using drug eluting stents with or without the IVUS guidance. Randomized control trial. HOME DES IVUS. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;75(4):578-583.
6. 209-0030.02 Test Rpt, Use Validation, SyncVision. Pg. 9, Section 10.3; pg 14 – results.
9. Patel, et al. ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC/HFSA/SCCT 2012 Appropriate use criteria for coronary revascularization focused update: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Thoracic Surgeons, American Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, and the Society of Cardiovascular Computed Tomography. J Am Coll Cardiol. 2012;59(9):857-881.
10. Kim SH, Kim YH, Kang SJ, et al. Long-term outcomes of intravascular ultrasound-guided stenting in coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2010;106(5):612-618.
11. Patel Y, Depta JP, Novak E, et al. Long-term outcomes with use of intravascular ultrasound for the treatment of coronary bifurcation lesions. Am J Cardiol. 2012;109(7):960-965.
12. Davies JE, et al. Coronary artery physiological stenosis mapping: application of pressure wire technology to measure stenosis significance, length, and predict the outcome of intervention. Тезисы доклада были представлены на конференции PCR в 2014 г.
13. Пороговое значение iFR, равное 0,89 соответствует пороговому значению ФРК для определения ишемии, равному 0,80, при этом специфичность составляет 87,8%, чувствительность — 73,0% (руководство оператора iFR Operator’s Manual, 505-0101.23)
14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
* Неопубликованные данные
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7057 Система SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями
