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Eagle Eye Platinum Цифровой катетер для ВСУЗИ

Eagle Eye Platinum

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum является инструментом первого выбора врачей для внутрисосудистой визуализации (в США)*. Этот уникальный катетер для внутрисосудистой визуализации с функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и облегчения доставляемости. К его характеристикам относятся мягкий сужающийся кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (Rx) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для совмещения с ангиографическими изображениями.

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  • 1. Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение №2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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