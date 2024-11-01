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Фетальный монитор Philips Avalon FM20

Контроль состояния матери и плода (КТГ)

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Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.

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Особенности
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Click here for more information
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.
Click here for more information
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.
Click here for more information
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Click here for more information
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.
Click here for more information
Технология Smart Pulse
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.
Подключение к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.
Click here for more information
Подключение к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.
Click here for more information
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.
Регистрация широкого спектра физиологических параметров
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.
Click here for more information
Регистрация широкого спектра физиологических параметров
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.
  • Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста
  • Возможность мониторинга тройни
  • Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
  • Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню
Посмотреть все особенности
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Click here for more information
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений

Программный анализ для поддержки принятия клинических решений повышает эффективность повседневной работы, отсортировывая значимые для оценки графики. Стандарты измерений, способы представления результатов и терминология соответствуют «Рекомендациям Американского национального института детского здоровья и развития человека (NICHD)», принятых Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.
Click here for more information
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для удовлетворения комплекса клинических потребностей.
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.
Click here for more information
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам

Серия фетальных мониторов Avalon FM обеспечивает непрерывную регистрацию данных. Расширенная внутренняя резервная память позволяет сохранять данные КТГ во избежание потери жизненно важной информации. А благодаря дополнительной батарее возможно осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода даже во время транспортировки.
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Click here for more information
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации

Яркий цветной дисплей с крупномасштабным отображением цифр и графиков позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.
Click here for more information
Технология Smart Pulse
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"

Технология "Smart Pulse" обеспечивает автоматическое измерение материнского пульса с последующей проверкой совпадения ЧСС каждого плода и матери, что позволяет снизить риск неблагоприятного исхода беременности. Функция всегда активна при подключении ТОКО-датчика, никаких дополнительных настроек и расходных принадлежностей не требуется, благодаря чему повышается эффективность рабочего процесса.
Подключение к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.
Click here for more information
Подключение к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к акушерскому информационному центру IntelliSpace Perinatal для непрерывного наблюдения за пациентом, управления данными и создания электронного архива. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах: от первого обращения пациента до контрольного визита после родов.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.
Click here for more information
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса

Интеллектуальные датчики Philips обеспечивают однородную и равную мощность сигнала благодаря специальной технологии гомогенного распределения кристаллов. Тем самым достигается высокая точность получаемых данных без необходимости в дополнительных изменениях положения датчика. При подключении датчика к любому свободному гнезду монитора экран автоматически отображает данные в нужном формате, что упрощает рабочий процесс для медицинского персонала.
Регистрация широкого спектра физиологических параметров
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.
Click here for more information
Регистрация широкого спектра физиологических параметров
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.

Tехнические характеристики

Общее
Общее
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Опция
Возможность обследования тройни
  • Опция
Параметры матери
  • ЭКГ, неинвазивное АД, пульс
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Опция
Показатели
Показатели
Таймер НСТ
  • Стандарт
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • ЧСС одного, двух и трех плодов
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • 7 часов
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Дополнительно
Общее
Общее
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Посмотреть все характеристики
Общее
Общее
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Опция
Возможность обследования тройни
  • Опция
Параметры матери
  • ЭКГ, неинвазивное АД, пульс
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Опция
Показатели
Показатели
Таймер НСТ
  • Стандарт
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • ЧСС одного, двух и трех плодов
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • 7 часов
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Дополнительно
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1289 на медицинское изделие Монитор фетальный Avalon FM20, Avalon FM30 с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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