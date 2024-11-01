Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента

Avalon FM20 предназначен для использования в анте- и интранатальный периоды и позволяет регистрировать такие параметры, как: - пульс матери при по помощи ТОКО-датчика; - ЭКГ матери; - неинвазивное артериальное давление (НИАД); - сократительная активность матки; - двигательная активность плода; - ЧСС одного, двух и трех плодов.