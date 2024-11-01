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Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.
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Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Автоматическая интерпретация графиков нестрессового теста для принятия эффективных решений
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Бесперебойная работа оборудования благодаря надежным техническим характеристикам
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Большой сенсорный дисплей с интуитивно понятным меню для быстрого доступа к важной информации
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Технология измерения материнского пульса ТОКО-датчиком "Smart Pulse"
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для создания электронной истории беременности
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Интеллектуальные датчики для эффективного и удобного рабочего процесса
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
Регистрация широкого спектра физиологических параметров для полного контроля за состоянием пациента
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Параметры плода (внешнее измерение)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Возможность мониторинга тройни
|
|Возможность обследования тройни
|
|Параметры матери
|
|Технология Smart Pulse
|
|Кроссканальная проверка
|
|Профиль движений плода
|
|Системный интерфейс (дополнительно)
|
|Интерфейсы PS/2
|
|Таймер НСТ
|
|Интерпретация НСТ (дополнительно)
|
|Буфер данных
|
|Вес без дополнительной батареи
|
|Вес с дополнительной батареей
|
|Отображение на экране монитора
|
|Работа сенсорного экрана
|
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Параметры плода (внешнее измерение)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Параметры плода (внешнее измерение)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Возможность мониторинга тройни
|
|Возможность обследования тройни
|
|Параметры матери
|
|Технология Smart Pulse
|
|Кроссканальная проверка
|
|Профиль движений плода
|
|Системный интерфейс (дополнительно)
|
|Интерфейсы PS/2
|
|Таймер НСТ
|
|Интерпретация НСТ (дополнительно)
|
|Буфер данных
|
|Вес без дополнительной батареи
|
|Вес с дополнительной батареей
|
|Отображение на экране монитора
|
|Работа сенсорного экрана
|
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Решение для беспроводного фетального мониторинга Philips Avalon CL помогает оптимизировать рабочее пространство за счет уменьшения количества кабелей в акушерском отделении и расширяет возможности измерений, которые позволяют оценивать даже частоту сердечных сокращений у тройни.
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Любой клинический специалист стремится поддержать свободу передвижений и комфорт своих пациенток. В этом могут помочь бескабельные датчики без ущерба проводимому мониторингу. Однако традиционные бескабельные технологии имеют свои ограничения, например в отношении беременных с высоким ИМТ¹ или пациенток, получающих эпидуральное обезболивание. В таких случаях достойной альтернативой становится беспоясное решение для мониторинга матери и плода Avalon.
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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Акушерский информационный центр Intellispace Perinatal - решение для управления данными, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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