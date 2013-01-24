Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.