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Avalon Фетальный монитор

Avalon FM20

Фетальный монитор

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Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.

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Технические характеристики

Общее
Общее
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Дополнительно
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность обследования тройни
  • Опция
Возможность мониторинга тройни
  • Опция
Параметры матери
  • ЭКГ, неинвазивное АД, пульс
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Опция
Показатели
Показатели
Таймер НСТ
  • Стандарт
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • ЧСС одного, двух и трех плодов
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • 7 часов
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1289 на медицинское изделие Монитор фетальный Avalon FM20, Avalon FM30 с принадлежностями

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