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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Расширенные параметры плода для диагностики
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Отображение волн
|
|Параметры плода (неинвазивным методом)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Возможность мониторинга тройни
|
|Параметры плода (инвазивным методом)
|
|Технология Smart Pulse
|
|Параметры матери
|
|Кроссканальная проверка
|
|Профиль движений плода
|
|Системный интерфейс (дополнительно)
|
|Интерфейсы PS/2
|
|Видео выход
|
|Интерфейс для подключения Avalon CTS
|
|Интерпретация НСТ (дополнительно)
|
|Таймер НСТ
|
|Буфер данных
|
|Вес системы
|
|Отображение на экране монитора
|
|Работа сенсорного экрана
|
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Отображение волн
|
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Отображение волн
|
|Параметры плода (неинвазивным методом)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Возможность мониторинга тройни
|
|Параметры плода (инвазивным методом)
|
|Технология Smart Pulse
|
|Параметры матери
|
|Кроссканальная проверка
|
|Профиль движений плода
|
|Системный интерфейс (дополнительно)
|
|Интерфейсы PS/2
|
|Видео выход
|
|Интерфейс для подключения Avalon CTS
|
|Интерпретация НСТ (дополнительно)
|
|Таймер НСТ
|
|Буфер данных
|
|Вес системы
|
|Отображение на экране монитора
|
|Работа сенсорного экрана
|
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
Просмотреть продукт
Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают кросс-канальную верификацию с помощью технологии Smart Pulse. Она позволяет автоматически регистрировать пульс матери при помощи ТОКО-датчика с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что обеспечивает точность диагностики состояния пациента.
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Акушерский информационный центр Intellispace Perinatal - решение для управления данными, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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