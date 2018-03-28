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Фетальный монитор Philips Avalon FM50

Автоматическое выявление совпадений с технологией Smart Pulse

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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

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Особенности
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Click here for more information
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Click here for more information
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Click here for more information
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Click here for more information
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Click here for more information
Интерпретация нестрессового теста
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Click here for more information
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Различные показатели

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
  • Расширенные параметры плода
  • Возможность мониторинга тройни
  • Подключение к IntelliSpace Perinatal
  • Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Посмотреть все особенности
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Click here for more information
Расширенные параметры плода
Расширенные параметры плода для диагностики

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Click here for more information
Возможность мониторинга тройни
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Click here for more information
Подключение к IntelliSpace Perinatal
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Click here for more information
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Click here for more information
Интерпретация нестрессового теста
Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Click here for more information
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Различные показатели

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Документация

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Tехнические характеристики

Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Волны
Волны
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Опции
Опции
Параметры плода (неинвазивным методом)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Прямая ЭКГ, внутриматочное давление
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Параметры матери
  • Пульс, ЭКГ матери, неинвазивное АД, SpO2
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Видео выход
  • Дополнительно
Интерфейс для подключения Avalon CTS
  • Стандарт
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес системы
  • &lt;9,0 кг
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Волны
Волны
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Посмотреть все характеристики
Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Волны
Волны
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Опции
Опции
Параметры плода (неинвазивным методом)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Прямая ЭКГ, внутриматочное давление
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Параметры матери
  • Пульс, ЭКГ матери, неинвазивное АД, SpO2
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Видео выход
  • Дополнительно
Интерфейс для подключения Avalon CTS
  • Стандарт
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес системы
  • &lt;9,0 кг
Дисплей
Дисплей
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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