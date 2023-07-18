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Монитор пациента портативный Philips IntelliVue MX40

Носимый монитор пациента, сеть с технологией Smart Hopping 2,4 ГГц

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Носимый монитор пациента IntelliVue MX40 — это современные технологии, интеллектуальный дизайн и инновационные функции, характерные для решений компании Philips, объединенные в легком и компактном устройстве для комфортного сопровождения амбулаторных пациентов.

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Особенности
Носимый монитор — свобода движений
Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.

Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений
Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.
Click here for more information
Носимый монитор — свобода движений
Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.
Надежность, простота в уходе
Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции
Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.
Click here for more information
Надежность, простота в уходе
Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.
Управление сигналами тревоги
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.
Click here for more information
Управление сигналами тревоги
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.
Выбор источника питания
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.
Click here for more information
Выбор источника питания
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.
Комплексное решение

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.
Набор экранов для клинической поддержки

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.
  • Носимый монитор — свобода движений
  • Надежность, простота в уходе
  • Управление сигналами тревоги
  • Выбор источника питания
Посмотреть все особенности
Носимый монитор — свобода движений
Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.

Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений
Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.
Click here for more information
Носимый монитор — свобода движений
Носимый монитор для свободы движений

Носимый монитор для свободы движений

Пациенты могут свободно перемещаться по отделению или медицинскому учреждению вместе с монитором IntelliVue MX40, в то время как в информационном центре PIC iX выполняется беспроводной мониторинг.
Надежность, простота в уходе
Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции
Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.
Click here for more information
Надежность, простота в уходе
Надежность, простота чистки и дезинфекции

Надежность, простота чистки и дезинфекции

Монитор IntelliVue MX40 оснащен уникальным разъемом кабеля, который позволяет избегать скопления грязи и жидкостей, и имеет прочный корпус, выдерживающий дезинфекцию высокого уровня, включая периодическую стерилизацию.
Управление сигналами тревоги
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.
Click here for more information
Управление сигналами тревоги
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.
Выбор источника питания
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.
Click here for more information
Выбор источника питания
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

Выбор источника питания на основе ваших предпочтений

В качестве источника питания для монитора IntelliVue MX40 можно использовать как одноразовые батареи типа АА, так и аккумулятор компании Philips. Выбор за вами.
Комплексное решение

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.

Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных

Монитор IntelliVue MX40 оснащен функцией беспроводного подключения к мониторам IntelliVue посредством радиосвязи ближнего действия для поддержки мониторинга основных параметров пациента или для расширенного просмотра данных.
Набор экранов для клинической поддержки

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.

Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер

Монитор IntelliVue MX40 позволяет получать данные реконструированной ЭКГ в 12 отведениях, при этом обеспечивая непрерывный мониторинг сегмента ST и интервала QT, данных пульсоксиметрии с применением технологии FAST SpO2, а также частоты дыхательных движений, измеренных на основе импеданса. Благодаря 5 форматам отображения данных одного касания достаточно для получения доступа к необходимым сведениям.

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Высота
  • 126,8 мм
Ширина
  • 69,9 мм
Глубина
  • 31,5 мм
Физические характеристики
Физические характеристики
Высота
  • 126,8 мм
Ширина
  • 69,9 мм
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Высота
  • 126,8 мм
Ширина
  • 69,9 мм
Глубина
  • 31,5 мм
  • Изделия доступны не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное. представительство компании Philips.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2015/3505 от 18.07/2023 Информационный центр наблюдения Patient Information Center iX (PIC iX) с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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