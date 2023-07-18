Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов

При нахождении в непосредственной близости от пациента или во время перемещения пациента монитор IntelliVue MX40 будет подавать сигналы тревоги только в информационном центре. У пользователя есть возможность настроить визуальную и звуковую индикацию сигналов тревоги в соответствии с потребностями медицинского учреждения.