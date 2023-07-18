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Носимый монитор пациента IntelliVue MX40 — это современные технологии, интеллектуальный дизайн и инновационные функции, характерные для решений компании Philips, объединенные в легком и компактном устройстве для комфортного сопровождения амбулаторных пациентов.
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Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Носимый монитор для свободы движений
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Надежность, простота чистки и дезинфекции
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Управление сигналами тревоги на основе клинических протоколов
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Выбор источника питания на основе ваших предпочтений
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Комплексное решение, включающее мониторинг и просмотр данных
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
Набор экранов для клинической поддержки рабочих процессов медсестер
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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MP5 дает практичную информацию о ваших пациентах. Он обеспечивает мощность и функциональность мониторинга IntelliVue в прочном компактном корпусе для различных условий оказания помощи.
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Врачи полагаются на мониторы пациента Philips IntelliVue, когда речь идет о своевременном доступе к необходимым данным. Вы можете также положиться на нас, когда важно обеспечить передачу данных пациента в точном соответствии с вашими требованиями.
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Патентованная сеть IntelliVue WMTS с технологией Smart Hopping работает в полосе частот 1,4 ГГц, обеспечивая двунаправленную передачу данных между устройствами IntelliVue и информационным центром PIC.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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