Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.