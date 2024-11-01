Ключевые слова для поиска

Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850

Расширенный мониторинг во время интенсивной терапии

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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850 полностью отвечает постоянно растущим потребностям в обеспечении безопасности инфраструктуры больничных сетей, благодаря опциям кибербезопасности. Это современный монитор премиального класса с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 22 дюйма, который обладает усовершенствованными функциями, гибкими опциями конфигурации и позволяет выполнять различные измерения. Данный продукт идеально подходит для использования в отделениях интенсивной терапии

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Особенности
Повышение стоимости инвестиций
Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.

Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Click here for more information
Повышение стоимости инвестиций
Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.

Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Click here for more information
Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.

Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Click here for more information
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.

Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.
Click here for more information
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Click here for more information
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.

Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Click here for more information
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.

Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Click here for more information
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
  • Повышение стоимости инвестиций
  • Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
  • Доступ к подробным сведениям о пациенте
  • Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Посмотреть все особенности
Повышение стоимости инвестиций
Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.

Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Click here for more information
Повышение стоимости инвестиций
Используйте все возможности системы EMR

Используйте все возможности системы EMR

Монитор IntelliVue MX850 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.

Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Click here for more information
Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
Дизайн, ориентированный на человека

Дизайн, ориентированный на человека

Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award присуждается производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.

Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Click here for more information
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)

Опция интегрированного ПК (iPC)

Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.

Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.
Click here for more information
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса

Упрощение клинического рабочего процесса

Монитор пациента IntelliVue MX850 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/аппаратам ИВЛ.
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Click here for more information
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Усовершенствованное управление сигналами тревоги

Основой этого инновационного монитора по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.

Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Click here for more information
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности

Надежные меры кибербезопасности

Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.

Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Click here for more information
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции

Поддержка плавной интеграции

Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Размер дисплея
  • 22-дюймовый широкоформатный дисплей
Разрешение дисплея
  • 1920 x 1080
Тип дисплея
  • Технология Full HD с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем (pCAP)
Количество кривых на дисплее
  • 16 кривых (макс.)
Гнезда в стойке для модулей
  • До 8 (с 2 стойками FMX-4)
Области применения
  • Собственная возможность веб-приложений с или без iPC
Видео
Видео
Зашифрованное видео по ЛВС в
  • Active Display¹ или XDS
Сигналы тревоги
Сигналы тревоги
Удаленное подключение по ЛВС (зашифровано) к
  • Active Display или XDS
Независимый дисплей
Независимый дисплей
Количество независимых дисплеев
  • 2, либо поддержка любого сочетания Active Display¹ или XDS вместо ЛВС (с шифрованием)
Меры кибербезопасности
Меры кибербезопасности
ID пользователя/аутентификация
  • посредством RFID
Аутентификация узла
  • посредством сертификатов; данных сети, печатных отчетов и шифрованию файловой системы
Собственный клиент Citrix
  • Собственный клиент Citrix
Физические характеристики
Физические характеристики
Размер дисплея
  • 22-дюймовый широкоформатный дисплей
Разрешение дисплея
  • 1920 x 1080
Видео
Видео
Зашифрованное видео по ЛВС в
  • Active Display¹ или XDS
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Размер дисплея
  • 22-дюймовый широкоформатный дисплей
Разрешение дисплея
  • 1920 x 1080
Тип дисплея
  • Технология Full HD с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем (pCAP)
Количество кривых на дисплее
  • 16 кривых (макс.)
Гнезда в стойке для модулей
  • До 8 (с 2 стойками FMX-4)
Области применения
  • Собственная возможность веб-приложений с или без iPC
Видео
Видео
Зашифрованное видео по ЛВС в
  • Active Display¹ или XDS
Сигналы тревоги
Сигналы тревоги
Удаленное подключение по ЛВС (зашифровано) к
  • Active Display или XDS
Независимый дисплей
Независимый дисплей
Количество независимых дисплеев
  • 2, либо поддержка любого сочетания Active Display¹ или XDS вместо ЛВС (с шифрованием)
Меры кибербезопасности
Меры кибербезопасности
ID пользователя/аутентификация
  • посредством RFID
Аутентификация узла
  • посредством сертификатов; данных сети, печатных отчетов и шифрованию файловой системы
Собственный клиент Citrix
  • Собственный клиент Citrix
  • Доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13060 Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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