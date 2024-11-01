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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850 полностью отвечает постоянно растущим потребностям в обеспечении безопасности инфраструктуры больничных сетей, благодаря опциям кибербезопасности. Это современный монитор премиального класса с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 22 дюйма, который обладает усовершенствованными функциями, гибкими опциями конфигурации и позволяет выполнять различные измерения. Данный продукт идеально подходит для использования в отделениях интенсивной терапии
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Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Используйте все возможности системы EMR
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Дизайн, ориентированный на человека
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Опция интегрированного ПК (iPC)
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Упрощение клинического рабочего процесса
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
Поддержка плавной интеграции
|Размер дисплея
|
|Разрешение дисплея
|
|Тип дисплея
|
|Количество кривых на дисплее
|
|Гнезда в стойке для модулей
|
|Области применения
|
|Зашифрованное видео по ЛВС в
|
|Удаленное подключение по ЛВС (зашифровано) к
|
|Количество независимых дисплеев
|
|ID пользователя/аутентификация
|
|Аутентификация узла
|
|Собственный клиент Citrix
|
|Размер дисплея
|
|Разрешение дисплея
|
|Зашифрованное видео по ЛВС в
|
|Размер дисплея
|
|Разрешение дисплея
|
|Тип дисплея
|
|Количество кривых на дисплее
|
|Гнезда в стойке для модулей
|
|Области применения
|
|Зашифрованное видео по ЛВС в
|
|Удаленное подключение по ЛВС (зашифровано) к
|
|Количество независимых дисплеев
|
|ID пользователя/аутентификация
|
|Аутентификация узла
|
|Собственный клиент Citrix
|
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
IntelliVue AD85 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD85 Active Display содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 22 дюйма (547 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD85 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD85 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD85.
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Информационный центр Philips PIC iX - высокотехнологичная система централизованного мониторинга в режиме реального времени обеспечивает персоналу больницы беспрепятственный доступ к информации и базе знаний. Он способствует оказанию качественной помощи пациентам в клинике.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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