Центральная станция мониторинга Philips IntelliVue PIIC iX

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.