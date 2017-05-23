Ключевые слова для поиска

Центральная станция мониторинга Philips IntelliVue PIIC iX

Информационный центр

Информационный центр Philips PIC iX - высокотехнологичная система централизованного мониторинга в режиме реального времени обеспечивает персоналу больницы беспрепятственный доступ к информации и базе знаний. Он способствует оказанию качественной помощи пациентам в клинике.

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Особенности
Удобный доступ к информации

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Подробный обзор

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Расширенная поддержка принятия клинических решений

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Информация, основанная на профессиональных стандартах

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Мониторинг в режиме реального времени

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.
  • Удобный доступ к информации
  • Подробный обзор
  • Расширенная поддержка принятия клинических решений
  • Информация, основанная на профессиональных стандартах
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Удобный доступ к информации

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.

Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений

Специалист может просматривать необходимую информацию о пациенте по сети и на iPad из больницы или удаленно, например, из дома или по пути на работу. PIC iX обеспечивает доступ к основным данным мониторинга пациента практически в любом месте и в любое время.
Подробный обзор

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.

Полный обзор информации о пациенте

Вы можете получать доступ к истории данных мониторинга пациента в течение всего цикла оказания помощи - от поступления в отделение неотложной помощи и интенсивной терапии до пребывания в операционной.
Расширенная поддержка принятия клинических решений

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.

Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи

Информационный центр IntelliVue iX обеспечивает мониторинг состояния пациента в режиме реального времени, а также обладает высоко функциональными приложениями для обзора данных и инструментами для поддержки принятия клинических решений. Медицинский персонал может получать своевременный доступ к клинической информации. PIC iX помогает медицинскому учреждению выполнять самую важную задачу - предоставлять качественный уход за пациентами.
Информация, основанная на профессиональных стандартах

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.

Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы

PIC iX подключается к приложениям госпитальной информационной системы и электронным медицинским картам. Открытая система основана на профессиональных стандартах и поддерживает интеграцию с общей IT-инфраструктурой, чтобы максимально эффективно использовать существующие сети и инвестиции в оборудование.
Мониторинг в режиме реального времени

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.

Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации

Быстро просматривайте, анализируйте показатели и принимайте меры на основании полученной клинической информации. Можно ввести настройки PIC iX, при которых данные мониторинга будут в режиме реального времени отображаться индивидуально в зависимости от состояния каждого пациента (до 32 человек одновременно). Выбирайте волны, числа, горизонтальные тренды и/или схему пределов инфаркта миокарда с повышением сегмента ST в едином информационном центре. Функция разделения экрана позволяет просматривать полный объем данных о каждом пациенте.

Документация

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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