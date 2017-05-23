Центральная станция мониторинга Philips IntelliVue PIIC iX

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Информационный центр Philips PIC iX - высокотехнологичная система централизованного мониторинга в режиме реального времени обеспечивает персоналу больницы беспрепятственный доступ к информации и базе знаний. Он способствует оказанию качественной помощи пациентам в клинике.
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Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Полный обзор информации о пациенте
Полный обзор информации о пациенте
Полный обзор информации о пациенте
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Удобный доступ к информации помогает в принятии клинических решений
Полный обзор информации о пациенте
Полный обзор информации о пациенте
Полный обзор информации о пациенте
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Расширенная поддержка принятия клинических решений для улучшения качества оказания помощи
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Информация, основанная на профессиональных стандартах, для улучшения совместной работы
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
Мониторинг в режиме реального времени для быстрой интерпретации
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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850 полностью отвечает постоянно растущим потребностям в обеспечении безопасности инфраструктуры больничных сетей, благодаря опциям кибербезопасности. Это современный монитор премиального класса с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 22 дюйма, который обладает усовершенствованными функциями, гибкими опциями конфигурации и позволяет выполнять различные измерения. Данный продукт идеально подходит для использования в отделениях интенсивной терапии
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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX750 - это современный монитор с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 19 дюймов обладает усовершенствованными функциями и позволяет выполнять различные измерения.
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Philips IntelliVue X3 — это компактный переносной монитор двойного назначения с интуитивно понятным алгоритмом работы по принципу смартфона и возможностью расширения набора клинических измерений.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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