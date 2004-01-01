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Восстановленный компьютерный томограф Brilliance CT 64 среза расширяет возможности медицинского учреждения, обеспечивая проведение широкого спектра исследований с низкой лучевой нагрузкой на пациента.
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Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Экспертный анализ медицинских изображений
Экспертный анализ медицинских изображений
Экспертный анализ медицинских изображений
Программа восстановления оборудования
Программа восстановления оборудования
Программа восстановления оборудования
Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения
Экспертный анализ медицинских изображений
Экспертный анализ медицинских изображений
Экспертный анализ медицинских изображений
Программа восстановления оборудования
Программа восстановления оборудования
Программа восстановления оборудования
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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