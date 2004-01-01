Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.