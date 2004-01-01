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Восстановленная система Brilliance CT 64 среза Circular Edition 64-срезовая конфигурация

Восстановленная система Brilliance CT 64 среза

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Восстановленный компьютерный томограф Brilliance CT 64 среза расширяет возможности медицинского учреждения, обеспечивая проведение широкого спектра исследований с низкой лучевой нагрузкой на пациента.

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Особенности
Рентгеновская трубка Philips MRC

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.
Современные клинические возможности

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.
Экспертный анализ медицинских изображений

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.
Программа, отмеченная наградами

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.
  • Рентгеновская трубка Philips MRC
  • Современные клинические возможности
  • Процесс восстановления
  • Технология DoseWise
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Рентгеновская трубка Philips MRC

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.

Рентгеновская трубка MRC для работы с высоким пациентопотоком

Благодаря сегментированному аноду и подшипнику со спиральной канавкой рентгеновская трубка MRC отвечает требованиям, необходимым для работы с высоким пациентопотоком, обеспечивая надежность и возможность проведения различных исследований.
Современные клинические возможности

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.

Современные клинические возможности для оптимизации рабочего процесса

Восстановленная система Brilliance CT включает в себя целый ряд решений, обеспечивающих оптимизацию рабочего процесса: низкодозовое сканирование сердца, ПО для трехмерной визуализации, расширенные функции рабочей станции врача и др.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система линейки Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе и может быть сконфигурирована для конкретного заказчика путем установки новейшего программного обеспечения и специализированных пакетов в зависимости от клинических потребностей. Все системы Circular Edition должны соответствовать стандартам качества Philips, поэтому их подвергают процессу тщательного и полного восстановления, состоящему из пяти этапов.
Технология DoseWise

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.

Технология DoseWise для эффективного исследования с низкой дозой облучения

Технология Philips DoseWise помогает снизить лучевую нагрузку на пациента, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи без ущерба для диагностического качества изображений.
Экспертный анализ медицинских изображений

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.

Экспертный анализ медицинских изображений

Рабочая станция врача IntelliSpace Portal расширяет возможности компьютерного томографа посредством экспертной постобработки, которая помогает врачам быстрее работать и увереннее ставить диагнозы - особенно в сложных случаях и при наблюдении пациентов в динамике.
Программа, отмеченная наградами

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.

Программа восстановления оборудования

Программа восстановления оборудования компании Philips получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство в области качества продукции» (2010 г.). Это подтверждает качество восстановленных систем линейки Circular Edition.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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