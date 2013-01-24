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L15-7io Компактный широкополосный линейный датчик

L15-7io

Компактный широкополосный линейный датчик

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Дополнительные сведения о компактном широкополосном линейном датчике Philips L15-7ioсм. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная; уникальная акустическая линза для визуализации на поверхности датчика
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 7–15 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 23 миллиметра
Поле обзора
  • --
Объем поля обзора
  • --
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, XRES и многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Исследования сосудов, костно-мышечной системы, малых органов, поверхностно расположенных структур, а также хирургические операции
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики

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