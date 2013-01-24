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C8-5 Широкополосный конвексный датчик

C8-5

Широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C8-5см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 5–8 МГц
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Апертура
  • 22,4 миллиметра
Поле обзора
  • 122°
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), направленная цветовая ангиография, SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Исследования брюшной полости детей и исследования головы новорожденных
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики

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