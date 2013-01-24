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X5-1 Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

X5-1

Датчик с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о датчике Philips X5-1 с матрицей xMATRIX и технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • xMATRIX, PureWave
Число элементов
  • 3040
Частотный диапазон
  • 1–5 МГц
Тип матрицы
  • Секторная, объемная секторная
Апертура
  • Патентованная
Поле обзора
  • 90°
Объем поля обзора
  • 98 x 98°
Режимы
  • 2D, M-режим, цветовой M-режим, режим импульсно-волнового доплера, режим непрерывно-волнового доплера, ЦДК, режим тканевого доплера, режим импульсно-волнового тканевого доплера, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, гармоническая визуализация, Advanced XRES, контрастирование левого желудочка в режиме 2D/Live 3D, iRotate и xPLANE
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов и детей, исследования сосудов брюшной полости, транскраниальная доплерография
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • 9,2 x 3,9 x 2,9 см (Д х Ш х Г)
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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