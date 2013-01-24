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S4-2 Широкополосный секторный датчик

S4-2

Широкополосный секторный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном секторном датчике Philips S4-2 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 80
Частотный диапазон
  • 2–4 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Апертура
  • 20,3 миллиметра
Поле обзора
  • 90°
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим непрерывно-волнового доплера, режим управляемого импульсно-волнового доплера, режим импульсно-волнового доплера с высокой частотой повторения импульсов, ЦДК, режим тканевого доплера, XRES, AutoSCAN, iSCAN и гармоническая визуализация
Области применения
  • Эхокардиография взрослых пациентов и детей, исследования брюшной полости и транскраниальная доплерография
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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