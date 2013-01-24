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L12-4 Широкополосный линейный датчик

L12-4

Широкополосный линейный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном линейном датчике Philips L12-4 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 4–12 MHz
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 34 mm
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, панорамная визуализация, XRES и гармоническая визуализация
Области применения
  • Инвазивные исследования, исследования сосудов, кишечника, костно-мышечной системы и малых органов, а также поверхностно расположенных структур; исследования сосудов головного мозга, периферических сосудов, внутренних сосудов молочных желез и визуализация костно-мышечной системы
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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