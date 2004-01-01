Датчик Philips eL18-4 EMT имеет встроенный электромагнитный трекер (EMT), который позволяет отслеживать датчик в пространстве, что используется для объединения изображений и навигации или программного обеспечения для интеллектуального определения анатомических структур молочных желез (AI Breast). Решение AI Breast с интегрированным электромагнитным трекером в сочетании со специальным матрасом и настольным генератором поля используется для скрининговых обследований молочной железы, сохраняя при этом превосходное качество изображения для полноценных диагностических исследований. Подробнее о сверхширокополосном линейном датчике eL18-4 EMT в таблице с техническими характеристиками ниже.
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|Технология
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Режимы
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|Области применения
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|Возможность выполнения биопсии
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|Технология
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|Число элементов
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|Технология
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Режимы
|
|Области применения
|
|Возможность выполнения биопсии
|
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