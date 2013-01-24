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3D9-3v для системы ClearVue Широкополосный конвексный датчик

3D9-3v для системы ClearVue

Широкополосный конвексный датчик

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips 3D9-3v см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
Частотный диапазон
  • 3–9 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Апертура
Поле обзора
  • 150°
Объем поля обзора
Режимы
  • Поддерживает визуализацию с высоким разрешением в режиме 2D, получение объемных 3D-изображений с одиночной разверткой и количественным анализом (механическое), визуализацию в режиме 4D со скоростью 22 объемных изображений в секунду, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовую ангиографию, SonoCT и XRES
Области применения
  • Эндовагинальные (акушерские и гинекологические) исследования и инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2012/12940 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue с принадлежностями
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/903 Система диагностическая ультразвуковая ClearVue 650, ClearVue 850 с принадлежностями

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