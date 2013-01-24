Threshold IMT обеспечивает последовательную подачу заданного давления для повышения силы дыхательных мышц и тренировки их выносливости вне зависимости от того, насколько быстро или медленно дышит пациент. Устройство тренирует дыхательные мышцы и улучшает процесс дыхания.
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|Точность
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|Корпус
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|Длина
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|Диаметр
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|Мундштук
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|Воспроизводимость
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|Шкала
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|Вес
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|Носовой клипс
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|Диапазон измерений
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