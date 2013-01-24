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Threshold Дыхательный тренажер

Threshold IMT

Дыхательный тренажер

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Threshold IMT обеспечивает последовательную подачу заданного давления для повышения силы дыхательных мышц и тренировки их выносливости вне зависимости от того, насколько быстро или медленно дышит пациент. Устройство тренирует дыхательные мышцы и улучшает процесс дыхания.

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Технические характеристики

Рабочие характеристики
Рабочие характеристики
Точность
  • ±2 cm H₂O
Корпус
  • Ударопрочный акриловый материал
Длина
  • 4.5999999999999996 дюйма
Диаметр
  • 1.6 дюйма
Мундштук
  • Полипропилен
Воспроизводимость
  • ±1 cm H₂O
Шкала
  • Горячештампованный, устойчивый к спиртосодержащим веществам материал
Вес
  • 1.3 унции
Носовой клипс
  • Полипропилен
Калибровочные данные
Калибровочные данные
Диапазон измерений
  • 9 - 41 cm H₂O
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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