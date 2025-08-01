Когда у пациента есть показания к удалению электродов, устройство для замыкания электродов LLD обеспечивает гибкость и тракцию, необходимые для удаления электродов. LLD объединило в себе все существенные характеристики стандартных устройств линейки LLD и модернизированную конструкцию кончика с простыми в использовании функциями, чтобы обеспечить гибкое решение для тракции электродов, подлежащих удалению.
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|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Номер модели
|
|Номер модели
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Фиксируется по всей длине просвета электрода
|
|Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
|
|Средняя прочность на разрыв**
|
|Низкопрофильные рукоятки-петли
|
|Диапазон захвата (диаметр)
|
|Рабочая длина
|
|Поставляется с очищающим стилетом
|
|Номер модели
|
|Номер модели
|
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