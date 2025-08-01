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LLD

Устройство для замыкания электродов

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Когда у пациента есть показания к удалению электродов, устройство для замыкания электродов LLD обеспечивает гибкость и тракцию, необходимые для удаления электродов. LLD объединило в себе все существенные характеристики стандартных устройств линейки LLD и модернизированную конструкцию кончика с простыми в использовании функциями, чтобы обеспечить гибкое решение для тракции электродов, подлежащих удалению.

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Особенности
Широкий размерный ряд

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.
Контроль устройства

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.
Лёгкое определение местоположения

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.
  • Широкий размерный ряд
  • Контроль устройства
  • Лёгкое определение местоположения
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Широкий размерный ряд

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Широкий размерный ряд

Устройства LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.
Контроль устройства

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Контроль устройства

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.
Лёгкое определение местоположения

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Лёгкое определение местоположения

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.
человек в халате смотрит на экран компьютера

Инфекции, ассоциированные с сердечными имплантируемыми электронными устройствами (СИЭУ)


Риск заражения инфекцией, ассоциированной с СИЭУ, возрастает со временем, то есть чем дольше устройство имплантировано, тем больше пациент подвержен риску развития инфекции. Отсутствие надлежащей медицинской помощи со своевременной экстракцией электродов приводит к летальному исходу и сопутствующим расходам. Эндокардит и смерть могут стать результатом отсутствия лечения инфекций, ассоциированных с СИЭУ.

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Документация

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Tехнические характеристики

Номер модели 518-062
Номер модели 518-062
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 8,62 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Да
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,015”/0,38 мм до 0,023”/0,58 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-039
Номер модели 518-039
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 8,62 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,015”/0,38 мм до 0,023”/0,58 мм
Рабочая длина
  • 85 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-018
Номер модели 518-018
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 5,44 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,013”/0,33 мм до 0,016”/0,41 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-019
Номер модели 518-019
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 10,89 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,017”/0,43 мм до 0,026”/0,66 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,015”/0,38 мм
Номер модели 518-020
Номер модели 518-020
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 20,41 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,027”/0,69 мм до 0,032”/0,81 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,015”/0,38 мм
Комплект принадлежностей
Комплект принадлежностей
Номер модели
  • 518-027
Режущее устройство для электрода
Режущее устройство для электрода
Номер модели
  • 518-024
Номер модели 518-062
Номер модели 518-062
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Номер модели 518-039
Номер модели 518-039
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Посмотреть все характеристики
Номер модели 518-062
Номер модели 518-062
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 8,62 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Да
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,015”/0,38 мм до 0,023”/0,58 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-039
Номер модели 518-039
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 8,62 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,015”/0,38 мм до 0,023”/0,58 мм
Рабочая длина
  • 85 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-018
Номер модели 518-018
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 5,44 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,013”/0,33 мм до 0,016”/0,41 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,012”/0,30 мм
Номер модели 518-019
Номер модели 518-019
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 10,89 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,017”/0,43 мм до 0,026”/0,66 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,015”/0,38 мм
Номер модели 518-020
Номер модели 518-020
Фиксируется по всей длине просвета электрода
  • Да
Доказанная возможность разблокировки и репозиционирования
  • Да
Средняя прочность на разрыв**
  • 20,41 кг
Низкопрофильные рукоятки-петли
  • Нет
Диапазон захвата (диаметр)
  • от 0,027”/0,69 мм до 0,032”/0,81 мм
Рабочая длина
  • 65 см
Поставляется с очищающим стилетом
  • Да — диаметр 0,015”/0,38 мм
Комплект принадлежностей
Комплект принадлежностей
Номер модели
  • 518-027
Режущее устройство для электрода
Режущее устройство для электрода
Номер модели
  • 518-024
  • Минимальное условие для устройств LLD EZ, LLD E, LLD № 2 и LLD № 3 — 4,5 кг; для LLD № 1 — 3,2 кг.
  • № РЗН 2020/13000 Устройство для экстракции эндокардиальных электродов LLD с принадлежностями
  • Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
  • Устройство LLD распространяется компанией LifeSystems в Австралии и Новой Зеландии.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koninklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

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