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LLD

Устройство для замыкания электродов

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Когда у пациента есть показания к удалению электродов, устройство для замыкания электродов LLD обеспечивает гибкость и тракцию необходимые для удаления электродов. LLD объединило в себе все существенные характеристики стандартных устройств линейки LLD и модернизированную конструкцию кончика с простыми в использовании функциями, чтобы обеспечить гибкое решение для тракции электродов, подлежащих удалению.

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Особенности
Размерность EZ

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.
Отслеживание EZ

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.
Видимость EZ

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.
  • Размерность EZ
  • Отслеживание EZ
  • Видимость EZ
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Размерность EZ

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.

Размерность EZ

LLD EZ и LLD E подходят для работы с широким диапазоном электродов, внутренний диаметр просвета которых может составлять от 0,38 мм до 0,58 мм.
Отслеживание EZ

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.

Отслеживание EZ

Гибкая конструкция платиново-иридиевого кончика и гладкий профиль способствуют контролю устройства и его продвижению через извилистые электроды и зоны повреждения просветов электродов.
Видимость EZ

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Видимость EZ

Более длинный и хорошо видимый рентгеноконтрастный маркер облегчает идентификацию местоположения кончиков LLD E и LLD EZ при рентгеноскопии.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

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Брошюра

Tехнические характеристики

Lead Cutter
Lead Cutter
Model number
  • 518-024
Accessory Kit
Accessory Kit
Model number
  • 518-027
Model Number 518-020
Model Number 518-020
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 20,41 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,69 мм до 0,81 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,38 мм
Model Number 518-039
Model Number 518-039
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 8,62 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,38 мм до 0,58 мм
Working length
  • 85 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-062
Model Number 518-062
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 8,62 кг
Low-profile loop handles
  • Да
Locking range (diameter)
  • От 0,38 мм до 0,58 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-018
Model Number 518-018
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 5,44 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,33 мм до 0,41 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-019
Model Number 518-019
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 10,89 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,43 мм до 0,66 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,38 мм
Lead Cutter
Lead Cutter
Model number
  • 518-024
Accessory Kit
Accessory Kit
Model number
  • 518-027
Посмотреть все характеристики
Lead Cutter
Lead Cutter
Model number
  • 518-024
Accessory Kit
Accessory Kit
Model number
  • 518-027
Model Number 518-020
Model Number 518-020
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 20,41 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,69 мм до 0,81 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,38 мм
Model Number 518-039
Model Number 518-039
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 8,62 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,38 мм до 0,58 мм
Working length
  • 85 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-062
Model Number 518-062
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 8,62 кг
Low-profile loop handles
  • Да
Locking range (diameter)
  • От 0,38 мм до 0,58 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-018
Model Number 518-018
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 5,44 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,33 мм до 0,41 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,30 мм
Model Number 518-019
Model Number 518-019
Locks along entire lead lumen
  • Да
Proven ability to unlock and reposition
  • Да
Average tensile strength**
  • 10,89 кг
Low-profile loop handles
  • Нет
Locking range (diameter)
  • От 0,43 мм до 0,66 мм
Working length
  • 65 см
Packaged with clearing stylet
  • Да — диаметр 0,38 мм
  • Liberator является зарегистрированным товарным знаком компании Cook Medical. Брошюра «Cook Products for Lead Extraction» (Продукция Cook для экстракции электродов), доступная по ссылке http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf (дата публикации 9.2.10,) и в инструкции по эксплуатации Liberator (архив).
  • ** Минимальное условие для устройств LLD EZ, LLD E, LLD № 2 и LLD № 3 — 4,5 кг; для LLD № 1 — 3,2 кг.
  • № РЗН 2020/13000 Устройство-для-экстракции-эндокардиальных-электродов-LLD

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