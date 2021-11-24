Когда у пациента есть показания к удалению электродов, устройство для замыкания электродов LLD обеспечивает гибкость и тракцию необходимые для удаления электродов. LLD объединило в себе все существенные характеристики стандартных устройств линейки LLD и модернизированную конструкцию кончика с простыми в использовании функциями, чтобы обеспечить гибкое решение для тракции электродов, подлежащих удалению.
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Liberator является зарегистрированным товарным знаком компании Cook Medical. Брошюра «Cook Products for Lead Extraction» (Продукция Cook для экстракции электродов), доступная по ссылке http://www.cookmedical.com/lm/content/mmedia/LM-DM-EVOLCAT-EN-201003.pdf (дата публикации 9.2.10,) и в инструкции по эксплуатации Liberator (архив).
** Минимальное условие для устройств LLD EZ, LLD E, LLD № 2 и LLD № 3 — 4,5 кг; для LLD № 1 — 3,2 кг.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.