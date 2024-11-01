Ключевые слова для поиска
Повышенная уверенность и простота манипуляций при транскатетерном протезировании аортального клапана (TAVI) и других сложных интервенциях для лечения структурных заболеваний сердца. Протоколы обсчетов в значительной степени автоматизированы, что упрощает планирование, выбор устройств и проекции. Интероперационная навигация позволяет более уверенно позиционировать имплантируемое устройство.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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