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Интероперационная навигация Philips HeartNavigator

Интуитивное планирование и контроль для интервенций при лечении структурных заболеваний сердца

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Повышенная уверенность и простота манипуляций при транскатетерном протезировании аортального клапана (TAVI) и других сложных интервенциях для лечения структурных заболеваний сердца. Протоколы обсчетов в значительной степени автоматизированы, что упрощает планирование, выбор устройств и проекции. Интероперационная навигация позволяет более уверенно позиционировать имплантируемое устройство.

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Особенности
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.

Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время
После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.
Click here for more information
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.
Click here for more information
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.
Click here for more information
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.
Click here for more information
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.

Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования
HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.
Click here for more information
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.

Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств
При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.
Click here for more information
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.
Click here for more information
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.
  • Автоматическая сегментация экономит время
  • Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
  • Автоматические измерения помогают избежать ошибок
  • Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Посмотреть все особенности
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.

Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время
После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.
Click here for more information
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время

Автоматическая сегментация экономит время

После загрузки перед операцией DICOM-совместимого набора данных КТ и визуализации 3D-изображения HeartNavigator автоматически сегментирует анатомические структуры, ориентиры, отложения кальция и плоскости сердца для TAVR/TAVI. Для облечения замены митрального клапана, закрытия ушка левого предсердия (LAAC) и других процедур HeartNavigator автоматически сегментирует все сердце.
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.
Click here for more information
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении

Для дополнительного контроля HeartNavigator автоматически маркирует различные анатомические структуры, в том числе устья коронарных артерий, 3 нижние точки и т.д. При необходимости их положение можно вручную скорректировать.
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.
Click here for more information
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Автоматические измерения помогают избежать ошибок

Измерение площадей, периметров, диаметров и расстояний в пределах анатомических структур для процедур TAVR или TAVI одним щелчком мыши. Измерения выполняются в обнаруженных анатомических плоскостях и показаны на отображаемой центральной линии. Для всех других процедур при SHD используются ручные измерения.
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.
Click here for more information
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений

Программное обеспечение позволяет получать дополнительную информацию о распределении кальциноза в восходящей аорте, кольце аортального клапана и левом желудочке. Определяя тяжесть и местоположение кальциноза, можно избежать возможных осложнений во время процедур.
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.

Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования
HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.
Click here for more information
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования

Автоматическое планирование позиционирования

HeartNavigator автоматически определяет оптимальные углы проекций во время операции. Это может помочь избежать необходимости получения нескольких аортаграмм. Проекции можно повторно воспроизводить у стола для дальнейшего сохранения.
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.

Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств
При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.
Click here for more information
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств

Улучшенный выбор подходящих устройств

При TAVR/TAVI важно выбрать правильный размер имплантируемого клапана. HeartNavigator позволяет визуализировать виртуальные 3D-шаблоны многих наиболее современных устройств для TAVR/TAVI, смоделированные в сотрудничестве с ведущими производителями устройств.
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.
Click here for more information
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.
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  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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