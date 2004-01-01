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Повышенная уверенность и простота манипуляций при транскатетерном протезировании аортального клапана (TAVI) и других сложных интервенциях для лечения структурных заболеваний сердца. Протоколы обсчетов в значительной степени автоматизированы, что упрощает планирование, выбор устройств и проекции. Интероперационная навигация позволяет более уверенно позиционировать имплантируемое устройство.
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Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматическая сегментация экономит время
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические ориентиры для продвижения в нужном направлении
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Автоматические измерения помогают избежать ошибок
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Визуализация кальциноза во избежание возможных осложнений
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Автоматическое планирование позиционирования
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Улучшенный выбор подходящих устройств
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Система физиологического мониторинга Xper Flex Cardio сочетает в себе гибкость, необходимую для работы в разнообразных интервенционных условиях, и инструменты качественной диагностики для поддержки клинических решений.
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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества
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