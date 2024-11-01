Интегрированная визуализация в реальном времени обеспечивает точность навигации

Можно получать обратную связь в реальном времени для контроля навигации по всему сосудистому руслу. КТ-визуализацию восходящего отдела аорты в режиме 3D можно сопоставлять с рентгенографией в реальном времени, отображая точное положение катетеров и устройств по отношению к эталонному изображению. КТ-визуализация в режиме 3D синхронизирована с перемещением системы во время операции.