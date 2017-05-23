Ключевые слова для поиска

Интервенционная программа Philips EchoNavigator

Совмещение рентгеновского и ультразвукового изображений в режиме реального времени

Найти похожие продукты

Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества

Оставить заявку
Особенности
Технология Live 3D TEE
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
Click here for more information
Технология Live 3D TEE
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
Упрощение навигации и размещения устройств
Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Click here for more information
Упрощение навигации и размещения устройств
Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Улучшение взаимодействия в операционной
Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс
Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Click here for more information
Улучшение взаимодействия в операционной
Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Удобная привязка и автоматическая ориентация
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Click here for more information
Удобная привязка и автоматическая ориентация
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Три основных проекции

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.
Быстрое масштабирование и настройки отображения

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.
  • Технология Live 3D TEE
  • Упрощение навигации и размещения устройств
  • Улучшение взаимодействия в операционной
  • Удобная привязка и автоматическая ориентация
Посмотреть все особенности
Технология Live 3D TEE
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
Click here for more information
Технология Live 3D TEE
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии

Поле обзора чреспищеводного ультразвукового датчика (конус) выводится в виде контура, что создает дополнительный ориентир при работе. Визуализация методом чрезмерной пищеводной эхокардиографии (TEE) позволяет получать ценную информацию об анатомии мягких тканей.
Упрощение навигации и размещения устройств
Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Click here for more information
Упрощение навигации и размещения устройств
Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Автоматические маркеры для ориентации и контроля

Маркеры, размещаемые на ультразвуковом изображении мягких тканей, автоматически отображаются и на рентгеновском изображении, помогая врачу ориентироваться.
Улучшение взаимодействия в операционной
Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс
Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Click here for more information
Улучшение взаимодействия в операционной
Удобный рабочий процесс

Удобный рабочий процесс

Для обеспечения совместных действий специалиста по эхоКГ и интервенционного кардиолога или кардиохирурга необходимо их полное взаимопонимание. Автоматически объединяя ультразвуковые и рентгеновские изображения, программа EchoNavigator ускоряет данный процесс и помогает в совместной работе.
Удобная привязка и автоматическая ориентация
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Click here for more information
Удобная привязка и автоматическая ориентация
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Всегда одинаковые ориентация и угол обзора

Положение и ориентация чреспищеводного датчика автоматически отслеживаются в рентгеновском изображении, что дает возможность синхронного перемещения ультразвукового и рентгеновского изображений при изменении положения C-дуги.
Три основных проекции

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.

Три проекции для полного представления о ситуации

На экран можно одновременно выводить до трех ультразвуковых проекций, определяющих ориентацию анатомической структуры, что позволяет лучше понять анатомию мягких тканей и определить положение устройств, например, проводников.
Быстрое масштабирование и настройки отображения

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Удобная смена проекций с управлением у стола

Для удобства работы смена проекций анатомических структур в ультразвуковых данных может выполняться прямо от стола с пульта управления ангиографом.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

Брошюра

Посмотреть всю документацию

Брошюра (1)

Брошюра

  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 от 29 декабря 2018 года. Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.