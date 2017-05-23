Интервенционная программа Philips EchoNavigator

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Технология SmartFusion — это увеличение объема информации и повышение надежности при диагностике и лечении. Интервенционная программа EchoNavigator в реальном времени автоматически объединяет текущее трехмерное изображение от чреспищеводного ультразвукового датчика и рентгеноскопическое изображение, что способствует более быстрой и понятной навигации инструментов и приспособлений в трехмерном пространстве, а также снижению расхода контрастного вещества
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Совмещение изображений УЗ и рентгеноскопии
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Автоматические маркеры для ориентации и контроля
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Удобный рабочий процесс
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Всегда одинаковые ориентация и угол обзора
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Три проекции для полного представления о ситуации
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
Удобная смена проекций с управлением у стола
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Программное обеспечение EP Navigator упрощает проведение катетера с трехмерным визуальным контролем по изображениям при проведении абляционного лечения аритмии.
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Гибридная операционная становится необходимой в случае выполнения хирургами более сложных малоинвазивных процедур. Ее использование дает возможность выполнять как открытые, так и малоинвазивные процедуры в одной операционной. Гибридная операционная Philips сочетает в себе передовые решения как для эндоваскулярных вмешательств так и для открытых , включающие операционный стол, потолочное оборудование, систему ламинарного потока воздуха, анестезию и т. д. Воспользуйтесь преимуществами отличной визуализации и гибкости системы визуализации Azurion, безупречно интегрированной со столом Maquet Magnus.
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Если в интервенционной лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями помогает улучшить работу в группе и медицинское обслуживание. С FlexVision Pro работу можно оптимизировать, интуитивно управляя доступными приложениями у стола с помощью мыши. Это повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований.
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Повышенная уверенность и простота манипуляций при транскатетерном протезировании аортального клапана (TAVI) и других сложных интервенциях для лечения структурных заболеваний сердца. Протоколы обсчетов в значительной степени автоматизированы, что упрощает планирование, выбор устройств и проекции. Интероперационная навигация позволяет более уверенно позиционировать имплантируемое устройство.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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