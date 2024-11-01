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Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Оцените превосходные результаты инвазивных исследований сердца и сосудов благодаря системе Azurion 7 с плоским 12-дюймовым детектором. Это ведущее в отрасли решение для интервенционной радиологии поможет обеспечить непревзойденное качество оказываемой медицинской помощи и повысить эффективность выполняемых процедур благодаря объединению высоких медицинских стандартов и инновационных решений. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Функция динамического трехмерного картирования Smart CT Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ. Как этап планирования, так и навигации в реальном времени доступны сразу у стола пациента на сенсорном модуле управления.
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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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