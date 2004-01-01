Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.