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Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта[1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
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SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
КТ-подобная визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.
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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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Технология XperCT Dual — это новая версия технологии XperCT, позволяющая выполнять на системе Allura два скана с заданным интервалом. Высококонтрастные изображения с высоким разрешением реконструируются вчетверо быстрее, что помогает быстро принимать решения во время процедур.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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