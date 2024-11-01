Smart CT Roadmap

Функция динамического трехмерного картирования Smart CT Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ. Как этап планирования, так и навигации в реальном времени доступны сразу у стола пациента на сенсорном модуле управления.

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