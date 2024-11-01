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Решение Philips SmartCT

Новый взгляд на 3D-визуализацию в рентгеноперационной

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Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.

Оставить заявку
Особенности
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.
Click here for more information
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.
Click here for more information
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.
Управляйте усовершенствованными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].
Click here for more information
Управляйте усовершенствованными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].
SmartCT Vessel Analysis
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране
Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.
Click here for more information
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.
Click here for more information
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.
SmartCT Roadmap
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.
Click here for more information
SmartCT Roadmap
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.
Click here for more information
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.
  • SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
  • Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
  • Управляйте усовершенствованными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
  • SmartCT Vessel Analysis
Посмотреть все особенности
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.
Click here for more information
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной
SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

SmartCT позволяет легко применять 3D-изображения в условиях рентгеноперационной

3D-визуализация способствует повышению точности диагностики [2-4], улучшению результатов лечения пациентов [5-7] и повышению эффективности процедур в рентгеноперационной [8]. Несмотря на эти преимущества, многие пользователи до сих пор считают, что выполнять 3D-визуализацию сложно. Чтобы избавить от этих предрассудков о 3D-визуализации, SmartCT приводит пошаговые инструкции и наглядные пособия во время диагностики для облегчения процесса получения 3D-изображений любым клиническим пользователем.
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.
Click here for more information
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола
Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

Получайте 3D-изображения и работайте с ними прямо у стола

С помощью сенсорного экрана вы можете легко получать 3D-изображения, а также легко и интуитивно работать с инструментами SmartCT. После получения изображения приложение для просмотра SmartCT автоматически открывает 3D-изображение с подходящими инструментами для реконструкции и просмотра на модуле сенсорного экрана. Работать со всеми инструментами в стерильной зоне так же просто, как использовать сенсорный экран планшета.
Управляйте усовершенствованными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].
Click here for more information
Управляйте усовершенствованными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола
Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Управляйте расширенными инструментами 3D-визуализации и измерений прямо у стола

Используя привычные для пользователя планшета действия, вы можете выполнять более сложные измерения и визуализацию на сенсорном экране прямо у стола для детального изучения типа и степени поражения. 3D-изображения SmartCT позволяют получить данные, которые не отображаются на 2D- или DSA-изображениях. Эта дополнительная информация может внести изменения в постановку диагноза, планирование или проведение лечения, обеспечивая лучшие результаты лечения пациента [8,9,10].
SmartCT Vessel Analysis
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения
Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.
Click here for more information
SmartCT Vessel Analysis
Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Анализ SmartCT Vessel Analysis с обновленной функцией оценки сосудов поддерживает функцию планирования лечения

Для быстрого определения траектории сосуда на 3D-изображении выберите начальную и конечную точки сегмента исследуемой области и путь между двумя точками будет автоматически обнаружен и визуализирован в различных проекциях. SmartCT Vessel Analysis поддерживает выбор оптимального угла проекции для анализа сосудов и катетеризации. Это позволяет легко исследовать положение сосуда и позиционировать устройства с помощью реконструированных изображений прямых, изогнутых структур и проекций поперечного сечения.
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране
Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.
Click here for more information
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D- или 3D-изображении с помощью измерения через две точки на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, размер анатомической структуры или выявить погрешности, что дает возможность быстрого планирования оптимального угла лечения и облегчает навигацию.
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.
Click here for more information
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры
Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Сегментация на SmartCT для быстрого определения любой интересующей анатомической структуры

Инструмент полуавтоматической сегментации пораженного участка позволяет легко определить любую интересующую анатомическую структуру, измерить ее объем. С помощью функции «Вырезать» вы можете удалить анатомическую структуру, чтобы улучшить визуализацию интересующих областей.
SmartCT Roadmap
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера
SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.
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SmartCT Roadmap
SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap — визуализация в режиме реального времени для поддержки быстрой и точной навигации катетера

SmartCT Roadmap обеспечивает наложение 3D-изображения в режиме реального времени, которое можно сегментировать, чтобы выделить целевой сосуд и пораженные участки, и поддерживает быструю навигацию катетера. SmartCT Roadmap накладывает 3D-реконструкцию сосудистого дерева, сегментов сосудов или аннотацию на текущее рентгеноскопическое изображение. Вы можете настроить прозрачность и контраст 3D-изображения, чтобы улучшить видимость деталей.
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.
SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.
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ПДКТ визуализация в рентгеноперационной
ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

ПДКТ визуализация в рентгеноперационной может освободить КТ-сканер для диагностических целей.

SmartCT позволяет получить в рентгеноперационной изображения, не уступающие по качеству изображениям КТ, на всех этапах интервенционных процедур. Данные на изображении можно визуализировать, сегментировать и обрабатывать как обычное КТ-изображение с расширенной 3D-визуализацией. Доступность информации, полученной в ходе КТ-подобной визуализации, в рентгеноперационной может освободить ваш КТ-сканер для выполнения дополнительных диагностических целей.
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