Модуль сенсорного экрана Pro

Ключевые слова для поиска
Беспрепятственно управляйте совместимыми приложениями у стола, находясь в пределах стерильного поля, с помощью усовершенствованного модуля сенсорного экрана Pro. Получите возможность выполнять измерения физиологических параметров, измерения при проведении ВСУЗИ и гемодинамические измерения, используйте интервенционные инструменты и все параметры визуализации чтобы работать быстро и без промедления. Возможность управления этими приложениями в операционной экономит время, позволяет оптимизировать размещение оборудования и помогает врачу сосредоточиться на пациенте.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Улучшенная визуализация деталей
Улучшенная визуализация деталей
Улучшенная визуализация деталей
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Гибкое размещение
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Простое выполнение измерений через две точки на экране
Улучшенная визуализация деталей
Улучшенная визуализация деталей
Улучшенная визуализация деталей
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Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
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Выполните серию интервенционных процедур на сердце и сосудах с исключительной точностью и простотой благодаря двухпроекционной системе Azurion 7 с 20-дюймовым и 12-дюймовым детекторами. Эта ведущая в отрасли платформа для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному взаимодействию системы с пользователем. Это помогает оптимизировать производительность в условиях лаборатории и обеспечить высокое качество медицинской помощи. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Откройте новые удивительные возможности для применения в интервенционной кардиологии, кардиологических исследованиях детей и электрофизиологии благодаря двухпроекционной системе Azurion серии 7, оснащенной двумя 12-дюймовыми детекторами. Эта лучшая в отрасли система для интервенционной радиологии позволяет выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, что способствует оптимизации производительности в операционной и обеспечению высокого качества медицинской помощи. Легкое управление всеми соответствующими приложениями в одно касание с помощью сенсорного экрана прямо у стола помогает быстро принимать обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.
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Оцените превосходные результаты инвазивных исследований сердца и сосудов благодаря системе Azurion 7 с плоским 12-дюймовым детектором. Это ведущее в отрасли решение для интервенционной радиологии поможет обеспечить непревзойденное качество оказываемой медицинской помощи и повысить эффективность выполняемых процедур благодаря объединению высоких медицинских стандартов и инновационных решений. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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