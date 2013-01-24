Модуль сенсорного экрана Pro

С модулем сенсорного экрана Pro параметры визуализации можно быстро и легко настроить у стола, не покидая стерильного поля. Выполняйте коллимацию кончиком пальца, масштабирование рентгеновских изображений и схем сосудов для облегчения навигации. Крупный указатель, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивает эффективное взаимодействие.