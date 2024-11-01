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Модуль сенсорного экрана Philips Touch screen module Pro

Модуль сенсорного экрана Pro для интуитивного управления прямо у стола

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Беспрепятственно управляйте совместимыми приложениями у стола, находясь в пределах стерильного поля, с помощью усовершенствованного модуля сенсорного экрана Pro. Получите возможность выполнять измерения физиологических параметров, измерения при проведении ВСУЗИ и гемодинамические измерения, используйте интервенционные инструменты и все параметры визуализации чтобы работать быстро и без промедления. Возможность управления этими приложениями в операционной экономит время, позволяет оптимизировать размещение оборудования и помогает врачу сосредоточиться на пациенте.

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Особенности
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.

Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе
Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.
Click here for more information
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.

Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие
Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.
Click here for more information
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.

Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры
Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.
Click here for more information
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.
Гибкое размещение
Гибкое размещение

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.

Гибкое размещение

Гибкое размещение
Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.
Click here for more information
Гибкое размещение
Гибкое размещение

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.

Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей
Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.
Click here for more information
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.
Улучшенная визуализация деталей

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.
  • Обеспечение эффективной работы в группе
  • Эффективное взаимодействие
  • Яркие визуальные ориентиры
  • Гибкое размещение
Посмотреть все особенности
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.

Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе
Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.
Click here for more information
Обеспечение эффективной работы в группе
Обеспечение эффективной работы в группе

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.

Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие
Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.
Click here for more information
Эффективное взаимодействие
Эффективное взаимодействие

Эффективное взаимодействие

Крупный указатель мыши на изображении, получаемом в режиме реального времени, в операционной и пультовой, улучшает эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в операционной это упрощает взаимодействие, помогая сосредоточить внимание на выполняемой процедуре.
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.

Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры
Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.
Click here for more information
Яркие визуальные ориентиры
Яркие визуальные ориентиры

Яркие визуальные ориентиры

Новый пользовательский интерфейс на модуле сенсорного экрана Pro с черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Активные приложения и этапы выделяются для предоставления дополнительных инструкций пользователю.
Гибкое размещение
Гибкое размещение

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.

Гибкое размещение

Гибкое размещение
Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.
Click here for more information
Гибкое размещение
Гибкое размещение

Гибкое размещение

Улучшенный модуль сенсорного экрана Pro можно разместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.

Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей
Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.
Click here for more information
Совместимость с системами сторонних производителей
Совместимость с системами сторонних производителей

Совместимость с системами сторонних производителей

Вы можете интегрировать другие приложения с усовершенствованным модулем сенсорного экрана Pro для повышения эффективности и сокращения задержек. Вы также можете извлекать файлы из системы PACS и управлять периферийным оборудованием, например, оборудованием для цифрового ВСУЗИ и другими интервенционными инструментами и приложениями для анализа. Это помогает оптимизировать расположение элементов на столе.
Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.

Удобство взаимодействия с пользователем для принятия обоснованных решений

Для быстрого принятия обоснованных клинических решений вы можете управлять совместимыми приложениями, например, нашей платформой для определения физиологических показателей и визуализации IntraSight, системой интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips и интервенционными инструментами с помощью центрального сенсорного экрана и FlexVision Pro прямо у стола. Это позволяет уверенно выполнять оценку и принимать решения в стерильной зоне, экономя время и помогая избежать задержек.
Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.

Легко отмечайте соответствующие детали на 2D-изображениях на экране

С помощью инструмента маркера на сенсорном экране можно отметить исследуемую область на 2D-изображениях. Метки четко отображаются на рентгеноскопических и контрольных изображениях, а также масштабируются и панорамируются вместе с изображением. Это может быть полезно для маркировки бифуркации, боковых ветвей и других важных деталей. Наличие инструмента маркировки избавляет вас от необходимости иметь отдельное приложение для маркировки в операционной.
Простое выполнение измерений через две точки на экране

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.

Простое выполнение измерений через две точки на экране

Быстро оценивайте расстояние на 2D-изображении с помощью измерения двумя точками на сенсорном экране. Благодаря такому измерению можно быстро исследовать траекторию до целевого сосуда, измерить расстояния до места установки стента, определить размер анатомической структуры или выявить погрешности, что позволяет быстро определить оптимальный угол для терапии и упростить навигацию.
Улучшенная визуализация деталей

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.

Улучшенная визуализация деталей

Чтобы облегчить навигацию, можно просто изменить масштаб рентгеновского изображения и/или схемы сосудов с помощью пальцев для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 5 M20, Azurion 5 M12 с принадлежностями
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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