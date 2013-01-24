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Модуль сенсорного экрана Pro Модуль сенсорного экрана для интуитивного управления прямо у стола

Модуль сенсорного экрана Pro

Модуль сенсорного экрана для интуитивного управления прямо у стола

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С модулем сенсорного экрана Pro параметры визуализации можно быстро и легко настроить у стола, не покидая стерильного поля. Выполняйте коллимацию кончиком пальца, масштабирование рентгеновских изображений и схем сосудов для облегчения навигации. Крупный указатель, который виден в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивает эффективное взаимодействие.

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Особенности
Согласованная работа в группе/интуитивное использование
Гибкое управление настройками

Гибкое управление настройками

Для обеспечения согласованной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на основном дисплее, а другой может просматривать его на модуле сенсорного экрана Pro. Можно легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на медицинском изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки — все действия выполняются с легкостью, характерной для использования планшета. Так же просто выполняется сохранение и воспроизведение положений системы.
Эффективное взаимодействие
Указатель виден в обоих помещениях

Указатель виден в обоих помещениях

Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате, обеспечивая эффективность взаимодействия. При работе более крупной группы специалистов в кабинете для исследований это снижает вероятность возникновения спорных вопросов и помогает сосредоточить внимание при выполнении процедур. Управление всеми функциями прямо у стола также облегчает взаимодействие и позволяет реже покидать стерильное поле.
Улучшение визуализации деталей
Быстрое масштабирование

Быстрое масштабирование

Чтобы облегчить навигацию, можно просто дважды коснуться рентгеновского изображения и/или схемы сосудов для увеличения отображаемой области на 200%. Благодаря опции двойной рентгеноскопии масштабированное изображение остается на экране во время процедуры.
Яркие визуальные ориентиры
Легко распознаваемые подсвечиваемые значки

Легко распознаваемые подсвечиваемые значки

Новый интерфейс пользователя со специальным черным фоном облегчает просмотр необходимой информации. Подсвечиваемые значки на элементах управления помогают ориентироваться и исключают вероятность совершения ошибки.
Различные варианты установки
Использование в кабинете для исследований или пультовой комнате

Использование в кабинете для исследований или пультовой комнате

Модуль сенсорного экрана можно поместить с любой стороны стола, в головном конце стола или в пультовой комнате в соответствии с различными типами процедур и режимов работы. В одну систему может быть встроено до трех модулей сенсорного экрана.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, с принадлежностями
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