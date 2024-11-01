Модуль сенсорного экрана Pro

Обеспечение эффективной работы в группе

Для обеспечения эффективной работы в группе один человек может просматривать изображение, получаемое в режиме реального времени, на рабочем месте FlexSpot в пультовой, а другой может просматривать это изображение на модуле сенсорного экрана Pro в операционной. Вы можете легко настраивать все параметры рентгеновского исследования, выполнять коллимацию на клиническом изображении и выбирать изображения для просмотра и постобработки с удобством, характерным для использования планшета. Вы также можете сохранять и восстанавливать положения системы.