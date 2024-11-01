Гибкая катушка dStream среднего размера обеспечивает высокое отношение сигнал/шум благодаря возможности размещения непосредственно на исследуемой области. Две катушки работают в комбинации со встроенной задней катушкой, увеличивая охват зоны сканирования для МР-исследований органов среднего размера. Применяется в МРТ-диагностике для решения широкого спектра клинических задач.
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