Метод MultiVane XD позволяет получать изображения диагностического качества с высоким разрешением даже при интенсивной двигательной активности пациента благодаря функции коррекции движения при коротком времени сканирования¹. Метод MultiVane XD применяется в нескольких ориентациях и для различных типов контрастирования (T1, T2), помогая повысить точность диагностики.