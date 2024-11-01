Независимый дисплей Philips IntelliVue AD75

IntelliVue AD75 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD75 содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 19 дюймов (469 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD75 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD75 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD75.

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