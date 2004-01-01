Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX750 полностью отвечает постоянно растущим потребностям в обеспечении безопасности в инфраструктуре больничных сетей благодаря набору опций, поддерживающих стратегии по обеспечению кибербезопасности. Кроме того, этот современный монитор с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 19 дюймов обладает усовершенствованными функциями и позволяет выполнять различные измерения.
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Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Повышение ценности инвестиций
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Мониторы Philips, удостоенные высоких наград
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Дизайн, ориентированный на человека
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Мониторы пациента IntelliVue MX750 и MX850 были отмечены престижной наградой iF Product Design Award. Устройства разрабатывались с прицелом на надежность и длительный срок использования, получили качественный технический дизайн, благодаря чему они были признаны удобными и комфортными как для пациентов, так и для пользователей. Награда iF Design Award была присуждена производителям и инженерам за выдающиеся достижения в сфере разработки.
Доступ к подробным сведениям о пациенте
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Опция интегрированного ПК (iPC)
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Решение iPC предоставляет пользователю расширенный доступ к подробным сведениям о пациенте, хранящимся в таких источниках, как система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA). И поскольку iPC работает на базе стандартной операционной системы Windows®, оно совместимо с имеющейся ИТ-средой и таким образом предоставляет доступ к клиническим информационным решениям в любой точке больничной сети.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Обеспечение эффективных процессов оказания медицинской помощи
Упрощение клинического рабочего процесса
Монитор пациента IntelliVue MX750 служит связующим звеном между клинической и ИТ-инфраструктурами, что позволяет упростить рабочие процессы для медперсонала и обеспечивает интегрированный доступ к решениям, которые помогут вам быстро и эффективно оказывать медицинскую помощь. Так, данный монитор может подключаться к большому числу различных устройств, например к наркозным аппаратам/насосам для внутривенного вливания.
Оповещение о важных клинических изменениях
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Усовершенствованное управление сигналами тревоги
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Основой монитора IntelliVue MX750 по-прежнему является мониторинг, к которому были добавлены расширенные функции управления сигналами тревоги. Таким образом, медицинские работники могут сконцентрироваться на важных изменениях. Усовершенствованная функция наблюдения событий помогает медицинскому персоналу настроить систему оповещений на базе заданных правил с целью идентификации клинических состояний. В это же время система позволяет легко настраивать сигналы тревоги и передавать их посредством больничной системы связи.
Повышение ценности инвестиций
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Используйте все возможности системы EMR
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Монитор IntelliVue MX750 повышает ценность ваших инвестиций, позволяя снизить затраты и упростить рабочие процессы при подключении прикроватных устройств к системе EMR, а с помощью iPC – к другим клиническим системам. В случае использования дополнительного ПО IntelliVue XDS Software пользователь может также выполнять просмотр данных на мониторе пациента в удаленном режиме, одновременно просматривая записи пациента в системе EMR.
Поддержка высокого уровня кибербезопасности
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Надежные меры кибербезопасности
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Чрезвычайно важно поддерживать высокий уровень кибербезопасности, одновременно обеспечивая для врачей простой и эффективный доступ к данным. Монитор пациента IntelliVue MX850 обладает соответствующими функциями, включая аутентификацию узла на базе сертификатов и шифрование данных сети, системных файлов, распечатываемых отчетов, данных удаленного монитора и команд дистанционного управления.
Всесторонняя поддержка интеграции
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Поддержка плавной интеграции
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Помимо этих технологических разработок вы можете получить поддержку при интеграции необходимых решений в вашу сеть. Благодаря более чем 30-летнему опыту и знаниям в сфере больничной ИТ-инфраструктуры наша компания готова и может помочь вам удовлетворить потребности при любых сложностях в процессе интеграции.
Tехнические характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Размер дисплея
19-дюймовый широкий экран
Разрешение дисплея
1920 x 1080
Тип дисплея
Технология Full HD с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем (pCAP)
Количество кривых на дисплее
12 кривых (макс.)
Гнезда в стойке для модулей
До 8 (с 2 стойками FMX-4)
Области применения
Собственная возможность веб-приложений без iPC
Видео
Видео
Зашифрованное видео по ЛВС в
Active Display¹ или XDS
Сигналы тревоги
Сигналы тревоги
Удаленное подключение по ЛВС (зашифровано) к
Active Display¹ или XDS
Независимый дисплей
Независимый дисплей
Количество независимых дисплеев
1 Active Display¹ или XDS
Меры кибербезопасности
Меры кибербезопасности
ID пользователя/аутентификация
Посредством RFID
Аутентификация узла
Посредством сертификатов; данных сети, печатных отчетов и шифрованию файловой системы
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.