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FlexVision XL Медицинский монитор c диагональю 58 дюймов

FlexVision XL

Медицинский монитор c диагональю 58 дюймов

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Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.

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