FlexVision XL Медицинский монитор c диагональю 58 дюймов

Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.