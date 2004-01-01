Ключевые слова для поиска

MR Cardiac Whole Heart​

Детальная 3D-визуализация полостей сердца

Найти похожие продукты

Обеспечивает 3D-визуализацию сердца и сосудов на T1-взвешенных 3D-изображениях или изображениях МР-ангиографии. Можно применять как инструменты ручного редактирования, так и полуавтоматические инструменты, основываясь на результатах сегментации по точкам роста или маскам, а также на данных полностью автоматической сегментации сердца на базе модели.

Оставить заявку
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Наличие регистрации на медицинское изделие и возможности приобретения уточняйте у местного представителя.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.