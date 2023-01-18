Информативные изображения и
эффективный рабочий процесс
По мере улучшения качества изображений, совершенствования инструментов просмотра и анализа, развития технологии оцифровки изображений и появления новых мобильных решений меняются и рабочие процессы в отделении рентгенологии. Несмотря на преимущества, которые дают эти инновации, у них есть и другая сторона — работа становится интенсивнее. Это связано с тенденциями современного здравоохранения: переходом от оплаты в зависимости от количества оказываемых медицинских услуг к оплате в зависимости от их качества, необходимости в более быстрой постановке диагноза и растущей потребности в том, чтобы у любого сотрудника учреждения был доступ ко всем данным и изображениям. Мы делаем медицинскую визуализацию проще, в то же время продолжая совершенствовать клинический функционал для экспертного анализа, а также обеспечиваем безопасный доступ к важным сведениям о процессе визуализации, которые позволяют всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения.
По мере улучшения качества изображений, совершенствования инструментов просмотра и анализа, развития технологии оцифровки изображений и появления новых мобильных решений меняются и рабочие процессы в отделении рентгенологии. Несмотря на преимущества, которые дают эти инновации, у них есть и другая сторона — работа становится интенсивнее. Это связано с тенденциями современного здравоохранения: переходом от оплаты в зависимости от количества оказываемых медицинских услуг к оплате в зависимости от их качества, необходимости в более быстрой постановке диагноза и растущей потребности в том, чтобы у любого сотрудника учреждения был доступ ко всем данным и изображениям.
Мы делаем медицинскую визуализацию проще, в то же время продолжая совершенствовать клинический функционал для экспертного анализа, а также обеспечиваем безопасный доступ к важным сведениям о процессе визуализации, которые позволяют всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, каким образом наши передовые решения могут помочь вам оптимизировать процессы просмотра и анализа медицинских изображений, эффективно обмениваться информацией с коллегами и без труда передавать изображения и данные, когда это необходимо.
Система Enterprise Imaging Informatics в больнице Soldiers Memorial Hospital Врачи и другие сотрудники больницы Soldiers Memorial Hospital (Онтарио, Канада) обсуждают переход с пленочных рентгенологических исследований на цифровую визуализацию.
Система Enterprise Imaging Informatics в больнице Soldiers Memorial Hospital
Врачи и другие сотрудники больницы Soldiers Memorial Hospital (Онтарио, Канада) обсуждают переход с пленочных рентгенологических исследований на цифровую визуализацию.
Мы объединили линейку информационных продуктов для визуализации в рамках учреждения IntelliSpace PACS с лучшими в своем классе усовершенствованными клиническими приложениями для анализа IntelliSpace Portal и создали единое комплексное информационное решение, которое назвали «Все в одном». Наши клинические приложения в сочетании с инструментами поддержки клинических решений обеспечивают более глубокий анализ данных визуализации, точную диагностику и своевременное отслеживание изменений в состоянии пациента. Единый продуманный алгоритм взаимодействия пользователей, единый интегрированный рабочий процесс, простой и безопасный доступ к клиническим инструментам — все эти факторы делают вашу работу эффективнее.
Мы объединили линейку информационных продуктов для визуализации в рамках учреждения IntelliSpace PACS с лучшими в своем классе усовершенствованными клиническими приложениями для анализа IntelliSpace Portal и создали единое комплексное информационное решение, которое назвали «Все в одном». Наши клинические приложения в сочетании с инструментами поддержки клинических решений обеспечивают более глубокий анализ данных визуализации, точную диагностику и своевременное отслеживание изменений в состоянии пациента. Единый продуманный алгоритм взаимодействия пользователей, единый интегрированный рабочий процесс, простой и безопасный доступ к клиническим инструментам — все эти факторы делают вашу работу эффективнее.
Благодаря совместному использованию систем IntelliSpace PACS и IntelliSpace Portal в больнице Sint Franciscus Gasthuis (Роттердам, Нидерланды) постобработку изображений можно осуществлять на рабочей станции PACS. Совместное использование систем усовершенствованной визуализации и PACS
Благодаря совместному использованию систем IntelliSpace PACS и IntelliSpace Portal в больнице Sint Franciscus Gasthuis (Роттердам, Нидерланды) постобработку изображений можно осуществлять на рабочей станции PACS.
Совместное использование систем усовершенствованной визуализации и PACS
Отделение Rose Centre больницы St. George’s Hospital (Лондон, Великобритания) наращивает скрининговые мощности благодаря использованию системы IntelliSpace PACS Advanced Mammography компании Philips.
Трансформируйте станцию PACS в рабочую станцию для маммографии.
Трансформируйте станцию PACS в рабочую станцию для маммографии.
Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.
Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.