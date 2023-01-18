Ключевые слова для поиска

Информативные изображения и

 

 

 

Информативные изображения и

эффективный рабочий процесс

Свяжитесь с нами

По мере улучшения качества изображений, совершенствования инструментов просмотра и анализа, развития технологии оцифровки изображений и появления новых мобильных решений меняются и рабочие процессы в отделении рентгенологии. Несмотря на преимущества, которые дают эти инновации, у них есть и другая сторона — работа становится интенсивнее. Это связано с тенденциями современного здравоохранения: переходом от оплаты в зависимости от количества оказываемых медицинских услуг к оплате в зависимости от их качества, необходимости в более быстрой постановке диагноза и растущей потребности в том, чтобы у любого сотрудника учреждения был доступ ко всем данным и изображениям.

 

Мы делаем медицинскую визуализацию проще, в то же время продолжая совершенствовать клинический функционал для экспертного анализа, а также обеспечиваем безопасный доступ к важным сведениям о процессе визуализации, которые позволяют всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, каким образом наши передовые решения могут помочь вам оптимизировать процессы просмотра и анализа медицинских изображений, эффективно обмениваться информацией с коллегами и без труда передавать изображения и данные, когда это необходимо.

Видео: рентгенолог в больнице Soldiers Memorial Hospital работает на системе Enterprise Radiology Imaging Informatics

Система Enterprise Imaging Informatics в больнице Soldiers Memorial Hospital

Врачи и другие сотрудники больницы Soldiers Memorial Hospital (Онтарио, Канада) обсуждают переход с пленочных рентгенологических исследований на цифровую визуализацию.

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Что это значит?

Final CEE consent

Усовершенствованная визуализация в рентгенологии

 

Мы объединили линейку информационных продуктов для визуализации в рамках учреждения IntelliSpace PACS с лучшими в своем классе усовершенствованными клиническими приложениями для анализа IntelliSpace Portal и создали единое комплексное информационное решение, которое назвали «Все в одном». Наши клинические приложения в сочетании с инструментами поддержки клинических решений обеспечивают более глубокий анализ данных визуализации, точную диагностику и своевременное отслеживание изменений в состоянии пациента. Единый продуманный алгоритм взаимодействия пользователей, единый интегрированный рабочий процесс, простой и безопасный доступ к клиническим инструментам — все эти факторы делают вашу работу эффективнее.

Constantijn Pleiter рассказывает о рабочей станции PACS в больнице Sint Franciscus Gasthuism

Благодаря совместному использованию систем IntelliSpace PACS и IntelliSpace Portal в больнице Sint Franciscus Gasthuis (Роттердам, Нидерланды) постобработку изображений можно осуществлять на рабочей станции PACS.

 

Совместное использование систем усовершенствованной визуализации и PACS

PACS

Врачи анализируют данные пациентов в системе PACS

  • Получение и преобразование данных пациентов и изображений в исчерпывающую информацию для принятия клинических решений
  • Эффективное взаимодействие между специалистами и интерпретация медицинской информации с помощью клинических приложений и инфопанелей
  • Контролируемая и безопасная среда размещения
  • Поддержка принятия обоснованных клинических решений в любом месте оказания помощи
 

Экспертная визуализация

Врачи анализируют данные пациентов в системе экспертной визуализации

  • Единая платформа для анализа медицинских изображений с использованием экспертных приложений, разработанных с высокой клинической значимостью
  • Простой процесс интеграции с внешними системами позволяет масштабировать решение по мере необходимости
  • Оптимизированный процесс диагностики за счет использования единого легкодоступного решения на основе тонкого клиента
 
 
 
 

Мне нужна такая рабочая среда, чтобы я мог принимать решения прямо на месте и не обращаться в несколько разных мест. Только такую среду я считаю эффективной и по-настоящему комплексной. Я хочу получать доступ к нужным инструментам в нужном порядке и в нужное время, чтобы делать свою работу как можно лучше".

 

Профессор Paul Chang — профессор отделения радиологии, вице-председатель, Radiology Informatics, University of Chicago Medicine

Рабочая станция для маммографии

Видео о трансформации станции PACS в рабочую станцию для маммографии

Отделение Rose Centre больницы St. George’s Hospital (Лондон, Великобритания) наращивает скрининговые мощности благодаря использованию системы IntelliSpace PACS Advanced Mammography компании Philips.

Трансформируйте станцию PACS в рабочую станцию для маммографии.

 

  • Возможность анализа данных одним специалистом и организация двойного слепого метода чтения повышают качество результата
  • Эргономичная клавишная панель для облегчения работы с изображениями
  • Автоматизированный выбор протокола просмотра для экономии времени
  • Автоматическое масштабирование для облегчения анализа данных
 

Все в одном

Узнайте больше о том, как сделать вашу работу эффективнее, а процесс принятия решений — обоснованным с помощью наших комбинированных решений.

 

 

Узнайте больше

Другие решения

IntelliSpace PACS iVault
 

Всегда онлайн

IntelliSpace PACS в любом месте
 

Доступ к данным из любой точки

Объединение IntelliSpace PACS
 

Оптимизация работы в среде, объединяющей несколько учреждений

Статьи

Технический специалист объясняет врачу принципы отслеживания опухолей в системе IntelliSpace Portal

Визуализация в рентгенологии Отслеживание опухолей в системеIntelliSpace Portal  

 

Дополнительно

Специалист рассказывает врачу о системе Isite PACS

Унификация рабочего процесса системы PACS в учреждении
iSite PACS

 

Дополнительно

Врач изучает данные пациента

Точность диагностики
в рентгенологической визуализации

 

Дополнительно

Врач изучает данные пациента

Рентгенология

 

Дополнительно

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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Continue

You are about to visit the Philips USA website.

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