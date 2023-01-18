По мере улучшения качества изображений, совершенствования инструментов просмотра и анализа, развития технологии оцифровки изображений и появления новых мобильных решений меняются и рабочие процессы в отделении рентгенологии. Несмотря на преимущества, которые дают эти инновации, у них есть и другая сторона — работа становится интенсивнее. Это связано с тенденциями современного здравоохранения: переходом от оплаты в зависимости от количества оказываемых медицинских услуг к оплате в зависимости от их качества, необходимости в более быстрой постановке диагноза и растущей потребности в том, чтобы у любого сотрудника учреждения был доступ ко всем данным и изображениям.

Мы делаем медицинскую визуализацию проще, в то же время продолжая совершенствовать клинический функционал для экспертного анализа, а также обеспечиваем безопасный доступ к важным сведениям о процессе визуализации, которые позволяют всегда соответствовать меняющимся потребностям вашего медицинского учреждения.