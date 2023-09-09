Мы обеспечиваем надежное партнерство для наших клиентов, помогая им освоиться в мире современных медицинских технологий и обеспечить цифровую трансформацию систем здравоохранения на важных этапах лечения пациента. Наши разработки позволяют оптимизировать процесс визуализации, вне зависимости от учреждения, отделения и используемых технологий для упрощения процесса медицинской визуализации, повышения эффективности сотрудничества специалистов и улучшения качества оказания медицинской помощи.
Мы создаем универсальные модульные структуры, способные интегрироваться в системы учреждения для передачи данных и использования инструментов — от отчетов рентгенологичеких исследований, обработки и архивации данных до полноценного управления данными пациента и клинической информацией. Наша платформа позволяет осуществлять использование, распределение и архивацию данных по всему учреждению без необходимости переключения между разными рабочими станциями. Она объединяет специализированные отдельные рабочие станции в одну многофункциональную систему, которая позволяет рентгенологам повысить качество ведения отчетности.
Медицинское обслуживание пациента, с момента попадания в отделение рентгенологии до определения клинического статуса, зависит от комплекса сложных рабочих процессов, в котором крайне важен точный подход. Каждый специалист должен выполнить свою роль безукоризненно. Персоналу требуется свободный доступ к корректным данным, необходимым технологиям и клиническим знаниям, чтобы диагностика и терапия были более точными.
Компания Philips использует системный подход к визуализации. Наши комплексные решения обеспечивают стабильные результаты и высокое качество визуализации, чтобы помочь врачам в постановке диагноза, создании четкого плана терапии и достижения положительных результатов лечения.
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Узнайте о том, как провести подключение и интеграцию систем в нескольких месторасположениях, чтобы создать единую систему с организованным графиком для получения высокоточных изображений, доступных практически в любом месте.
Большинству медицинских учреждений понадобится объединить разрозненные системы отделений в единое решение для визуализации в рамках учреждения, как поступили ведущие медицинские организации. Необходимость перемещения данных всегда вызывает тревогу, и на это есть 10 причин.
Хотите ли вы объединить все существующие архивы данных клинической визуализации в одном хранилище? Узнайте о том, как успешно объединить данные разных технологий, систем и архивов — от отделения лучевой диагностики до всего учреждения. Технология Enterprise Repository обеспечивает интеграцию всей клинической информации учреждения, чтобы создать основу для удобства работы для всех специалистов вашей медицинской организации.
Хотите ли вы повысить качество обслуживания пациентов в вашем учреждении с помощью оптимизации средств коммуникации с ними? Вы можете передавать пациентам устные и визуальные инструкции и рекомендации относительно состояния их здоровья и прогресса лечения. Узнайте, как общение с пациентами и предоставление им доступа к их диагностическим изображениям и отчетам об исследованиях может помочь в процессе медицинского обслуживания.
Ищете возможность объединить различные рабочие процессы для более продвинутой, качественной и количественной аналитики, а также интерпретации данных, совместной работы, создания отчетов и отправки результатов без снижения общего уровня эффективности? Узнайте, как своевременный доступ к необходимой информации позволит всем участникам рабочего процесса принимать взвешенные решения и обеспечивать качественное лечение с наилучшим результатом.
Хотите индексировать сразу несколько архивов, хранящихся на разных серверах, и автоматически отправлять наиболее срочные исследования самым квалифицированным рентгенологам? Узнайте, как отобразить всю важную информацию о пациенте и исследованиях в одном окне на рабочем месте рентгенолога с соответствующей квалификацией, чтобы оптимизировать рабочий процесс и обеспечить должный результат лечения пациента.
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