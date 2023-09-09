Хотите ли вы повысить качество обслуживания пациентов в вашем учреждении с помощью оптимизации средств коммуникации с ними? Вы можете передавать пациентам устные и визуальные инструкции и рекомендации относительно состояния их здоровья и прогресса лечения. Узнайте, как общение с пациентами и предоставление им доступа к их диагностическим изображениям и отчетам об исследованиях может помочь в процессе медицинского обслуживания.