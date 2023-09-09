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Фон титульного изображения информационных систем в радиологии

Путь к прецизионной диагностике

Высокоэффективные технологии в помощь профессионалам здравоохранения.

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Решения для информационных технологий в лучевой диагностике

Мы обеспечиваем надежное партнерство для наших клиентов, помогая им освоиться в мире современных медицинских технологий и обеспечить цифровую трансформацию систем здравоохранения на важных этапах лечения пациента. Наши разработки позволяют оптимизировать процесс визуализации, вне зависимости от учреждения, отделения и используемых технологий для упрощения процесса медицинской визуализации, повышения эффективности сотрудничества специалистов и улучшения качества оказания медицинской помощи.

Мы создаем универсальные модульные структуры, способные интегрироваться в системы учреждения для передачи данных и использования инструментов — от отчетов рентгенологичеких исследований, обработки и архивации данных до полноценного управления данными пациента и клинической информацией. Наша платформа позволяет осуществлять использование, распределение и архивацию данных по всему учреждению без необходимости переключения между разными рабочими станциями. Она объединяет специализированные отдельные рабочие станции в одну многофункциональную систему, которая позволяет рентгенологам повысить качество ведения отчетности.

Точная диагностика – это последовательность определяющих моментов

Медицинское обслуживание пациента, с момента попадания в отделение рентгенологии до определения клинического статуса, зависит от комплекса сложных рабочих процессов, в котором крайне важен точный подход. Каждый специалист должен выполнить свою роль безукоризненно. Персоналу требуется свободный доступ к корректным данным, необходимым технологиям и клиническим знаниям, чтобы диагностика и терапия были более точными.

Системный подход к визуализации

Компания Philips использует системный подход к визуализации. Наши комплексные решения обеспечивают стабильные результаты и высокое качество визуализации, чтобы помочь врачам в постановке диагноза, создании четкого плана терапии и достижения положительных результатов лечения.

Управление рабочими процессами

Хранилище клинических данных

Диагностические исследования

Передача изображений

Изображение для подхода к визуализации

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    Истории успеха клиентов, экспертные доклады и статьи

    пример использования платформы визуализации для объединения разных систем

    Интересует ли вас интеграция технологий медицинской визуализации в региональную универсальную среду?

    Узнайте о том, как провести подключение и интеграцию систем в нескольких месторасположениях, чтобы создать единую систему с организованным графиком для получения высокоточных изображений, доступных практически в любом месте.

    Загрузить отчет о проекте (910.0KB)
    экспертный доклад о перемещении данных платформы визуализации

    Беспокоит ли вас перемещение данных?

    Большинству медицинских учреждений понадобится объединить разрозненные системы отделений в единое решение для визуализации в рамках учреждения, как поступили ведущие медицинские организации. Необходимость перемещения данных всегда вызывает тревогу, и на это есть 10 причин.

    Загрузить брошюру (672.0KB)
    объединение данных платформ визуализации с помощью технологии Enterprise Repository (PDF)

    Объединение данных с помощью технологии Enterprise Repository

    Хотите ли вы объединить все существующие архивы данных клинической визуализации в одном хранилище? Узнайте о том, как успешно объединить данные разных технологий, систем и архивов — от отделения лучевой диагностики до всего учреждения. Технология Enterprise Repository обеспечивает интеграцию всей клинической информации учреждения, чтобы создать основу для удобства работы для всех специалистов вашей медицинской организации.

    Загрузить пример использования (1.46MB)
    платформа визуализации для связи с пациентами (PDF) один

    Связь с пациентами

    Хотите ли вы повысить качество обслуживания пациентов в вашем учреждении с помощью оптимизации средств коммуникации с ними? Вы можете передавать пациентам устные и визуальные инструкции и рекомендации относительно состояния их здоровья и прогресса лечения. Узнайте, как общение с пациентами и предоставление им доступа к их диагностическим изображениям и отчетам об исследованиях может помочь в процессе медицинского обслуживания.

    Загрузить пример использования (725.0KB)
    рабочих процессов визуализации и автоматизация (PDF)

    Оптимизация рабочих процессов визуализации и автоматизация клинических исследований

    Ищете возможность объединить различные рабочие процессы для более продвинутой, качественной и количественной аналитики, а также интерпретации данных, совместной работы, создания отчетов и отправки результатов без снижения общего уровня эффективности? Узнайте, как своевременный доступ к необходимой информации позволит всем участникам рабочего процесса принимать взвешенные решения и обеспечивать качественное лечение с наилучшим результатом.

    Загрузить отчет о проекте (1.65MB)
    производительности за счет организации рабочего процесса для рентгенологов (PDF)

    Повышение производительности за счет организации рабочего процесса для рентгенологов

    Хотите индексировать сразу несколько архивов, хранящихся на разных серверах, и автоматически отправлять наиболее срочные исследования самым квалифицированным рентгенологам? Узнайте, как отобразить всю важную информацию о пациенте и исследованиях в одном окне на рабочем месте рентгенолога с соответствующей квалификацией, чтобы оптимизировать рабочий процесс и обеспечить должный результат лечения пациента.

    Загрузить отчет о проекте (417.0KB)

    Портфолио решений

    значок экспертной визуализации

    Экспертная визуализация

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    значок информационных технологий в кардиологии

    ИТ в кардиологии

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    Значок решений для визуализации в рамках учреждения

    Решения для визуализации

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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