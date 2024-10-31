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Эволюция медицинского обслуживания шаг за шагом

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Решения для визуализации в рамках медицинского учреждения

Специалисты ведущих медицинских организаций должны каждый день обрабатывать большой объем данных из разных устройств и отделений, количество которых растет в соответствии с ростом количества пациентов. Компания Philips использует глубокие клинические познания и инновационные разработки, чтобы создавать комплексные безопасные информационные технологии для клинических и операционных аспектов работы учреждения, тем самым облегчая работу персонала.

Узнайте о наших решениях для совместной работы специалистов и оптимизации рабочих процессов, которые помогают учреждениям на пути к прецизионной медицине. В партнерстве с медицинскими учреждениями, ИТ-специалистами и врачами мы разрабатываем информационные технологии, помогающие в принятии правильных клинических и операционных решений, а также создаем инновационные модели развития для цифровой трансформации систем.

Надежная основа

Надежная основа — это залог успеха для развития при любых обстоятельствах. Решение для визуализации Philips в рамках учреждения построено на принципах кибербезопасности, удобства совмещения устройств, технического обслуживания и мониторинга, что обеспечивает эффективность, безопасность и производительность информационной системы.

Совместимость

Решение Philips Enterprise Imaging Solution предлагает полный набор инновационных решений и единую точку интеграции с вашей существующей инфраструктурой (например, с вашей системой EMR). Это позволяет просматривать единый и полноценный комплект данных пациента в разных отделениях медицинских учреждений.

Так как медицинские данные разнообразны и сложны, мы по возможности разрабатываем компоненты нашего решения на основе отраслевых стандартов.

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Информационная безопасность

В нашем решении используются последние обновления безопасности, и оно может шифровать передаваемые данные, чтобы защитить конфиденциальную информацию о состоянии здоровья от несанкционированного доступа.

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Возможности обслуживания и мониторинга

Чтобы повысить эффективность, устанавливать обновления для вашего решения и упростить операции, мы используем набор решений для обслуживания и мониторинга. Это включает упреждающее обнаружение и решение потенциальных проблем до того, как они повлияют на ваше учреждение, а также своевременное обновление.

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Решения для визуализации в рамках учреждения

Когда поставщики медицинских услуг и производители встретились на конференции KLAS Keystone, они определили пять основных функций решения для визуализации в рамках учреждения1: получение изображений, хранение, просмотр, взаимодействие/обмен изображениями и анализ. Решение Philips Enterprise Imaging Solution предлагает функциональные возможности для комплексной поддержки ваших потребностей.

Нажмите на функции, приведенные ниже, чтобы узнать больше.

значок захвата

Получение
изображений

значок хранения

Хранение

значок просмотра

Система обзора

значок обмена

Обмен

значок анализа

Анализ

Получение изображений

Выполняйте получение изображений во всех отделениях, на всех устройствах и в любом формате.

Получение изображений с помощью технологии Vue

Технология получения изображений Vue оптимизирует процедуры обработки травм и ран с помощью встроенного портала получения изображений для мобильных устройств. Веб-интерфейс для импорта клинических данных DICOM и прочих (документы, изображения, видео и т.д.) в хранилище клинических данных Vue Clinical Repository.

  • Получение изображений в мобильном режиме
  • Контекстная обработка клинических данных DICOM и прочих
  • Получение изображений без установки ПО
  • Пометки на изображениях

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Получение изображений с помощью технологии IntelliSpace

  • Эффективное получение и хранение медицинских изображений
  • Выполнение незапланированных исследований на месте оказания медицинской помощи
  • Загрузка изображений из других носителей (CD и пр.)
  • Передача изображений DICOM между разными системам PACS

Хранение изображений

Безопасное хранилище для медицинских изображений.

Хранилище клинических данных Vue Clinical Repository

Модуль для хранения клинических данных платформы Clinical Collaboration — это не просто хранилище данных системы VNA. «Интеллектуальное» управление обеспечивает хранение данных в соответствии с необходимостью и доступ к ним в течение всего периода медицинского обслуживания. Ступенчатая структура архива повышает удобство доступа к нужной информации.

  • Возможна настройка в качестве отдельного узла, нескольких узлов или полноценного распределенного решения
  • Позволяет устанавливать неограниченное количество уровней хранения в каждом узле архива
  • Получает широкий спектр типов и форматов данных с помощью ручных или внутренних процессов
  • Создает основу для хранения и распространения клинических данных для внедрения системы EMR/EHR или HIS

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Инструмент управления данными IIntelliSpace Universal Data Manager

Инструмент IntelliSpace Universal Data Manager — это универсальное решение для безопасного управления данными с разных систем, которое поддерживает организацию больших наборов данных, включая миллионы изображений и других данных из нескольких источников, и отправляет их практически любому врачу в вашей сети здравоохранения.

  • Универсальность
  • Поддержка обычных изображений и медицинских фотографий
  • Предварительная выборка облегчает доступ к текущим и предыдущим исследованиям
  • Хранение на весь необходимый срок

Просмотр изображений

Безопасное хранилище для медицинских изображений.

Настольное средство диагностики Vue Desktop Diagnostic Client

Объедините инструменты диагностики и отчетности в единой рабочей области платформы Vue. Наше настольное средство просмотра с веб-интерфейсом для диагностики содержит все современные инструменты рабочего процесса, визуализации и отчетности, которые необходимы диагностам для эффективной работы, чтобы вся нужная информация всегда была под рукой.

  • Единое настольное приложение с технологией PowerViewer, расширенной функцией обработки в 3D-режиме и передачи результатов внутри больничной сети
  • Оригинальный 3D-режим, связанный с рабочим процессом и встроенный в платформу Vue
  • Повышение качества комплексного скрининга и последующего наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями с помощью полуавтоматического модуля отслеживания
  • Повышение точности диагностики и увеличение количества направлений с помощью встроенных мультимедийных интерактивных отчетов

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IntelliSpace Radiology

IntelliSpace Radiology — это клинический пользовательский интерфейс, разработанный для повышения производительности учреждения и расширения возможностей радиологов.

  • Актуальные мультимодальные данные доступны практически из любой точки вашего учреждения в любое время
  • Первое изображение любого исследования можно получить менее чем за три секунды
  • Быстрая загрузка предыдущих исследований
  • Мгновенный доступ к предыдущим изображениям
  • Возможность удобного совместного просмотра мультимодальных данных

Обмен изображениями

Быстрая и безопасная отправка нужных клинических изображений любому уполномоченному лицу.

Средство просмотра Vue Enterprise Viewer и портал пациента

Наши решения для передачи медицинских изображений устраняют проблемы с технологиями, местоположением и даже мобильностью, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания, снизить затраты и повысить комфорт пациента в любых условиях.

  • Интуитивно понятный, простой в использовании пользовательский интерфейс — специального обучения работе с приложениями не требуется
  • Расширенные возможности совместного использования для безопасного и простого обмена изображениями
  • Встроенные инструменты визуализации в 3D-режиме и отображение кривой ЭКГ в 12 отведениях
  • Возможность доступа к изображениям и клиническим данным, не относящимся к DICOM

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Средство обмена данными IntelliSpace Exchange

Беспрепятственный, простой и безопасный обмен данными благодаря поддержке совместимости на основе стандартов. Обеспечивает легкий доступ к изображениям и данным пациентов по сети медицинских учреждений и большим сетям направлений пациента.

  • Легкий доступ к исследованиям сторонних учреждений
  • Удобство внедрения в существующую инфраструктуру IntelliSpace PACS или IntelliSpace Radiology вашего учреждения
  • Расширенные инструменты доступа, отслеживание согласия пациента и надежная конфиденциальность данных — безопасность и контроль
  • Решение, которое основано на стандартах и ориентировано на будущее

Анализ

PerformanceBridge

  • Обоснованное принятие решений
  • Снижение вариативности результатов
  • Повышение производительности

Профессиональные услуги

  • Доступ к нужной информации
  • Мониторинг операционной и клинической эффективности

IntelliSpace Portal

  • Усовершенствованные приложения для визуализации
  • Широкий спектр клинических сфер применения

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Дополнительные ресурсы

экспертный доклад о перемещении данных платформы визуализации

Беспокоит ли вас перемещение данных?

Большинству медицинских учреждений понадобится объединить разрозненные системы отделений в единое решение для визуализации в рамках учреждения, как поступили ведущие медицинские организации. Необходимость перемещения данных всегда вызывает тревогу, и на это есть 10 причин.

Загрузить брошюру (672.0KB)
объединение данных платформ визуализации с помощью технологии Enterprise Repository (PDF)

Объединение данных с помощью технологии Enterprise Repository

Хотите ли вы объединить все существующие архивы данных клинической визуализации в одном хранилище? Узнайте о том, как успешно объединить данные разных технологий, систем и архивов — от отделения радиологии до всего учреждения. Технология Enterprise Repository обеспечивает интеграцию всей клинической информации учреждения, чтобы создать основу для удобства работы для всех специалистов вашей медицинской организации.

Загрузить брошюру (1.46MB)
платформа визуализации для связи с пациентами (PDF)

Связь с пациентами

Хотите ли вы повысить качество обслуживания пациентов в вашем учреждении с помощью оптимизации средств коммуникации с ними? Вы можете передавать пациентам устные и визуальные инструкции и рекомендации относительно состояния их здоровья и прогресса лечения. Узнайте, как общение с пациентами и предоставление им доступа к их диагностическим изображениям и отчетам об исследованиях может помочь в процессе медицинского обслуживания.

Загрузить брошюру (725.0KB)
значок видеоролика подхода к визуализации в рамках учреждения

Подход к визуализации в рамках учреждения

значок видеоролика оптимизации автоматической системы

Оптимизация автоматической системы для снижения нагрузки на персонал.

Видеоролик «Сохранение конфиденциальности данных пациента — важная задача в медицинском обслуживании»

Сохранение конфиденциальности данных пациента — важная задача в медицинском обслуживании.

Решение IntelliSpace Radiology с технологией Advanced Mammography

Решение IntelliSpace Radiology с технологией Advanced Mammography

Поддерживающие службы

Врачи проводят консилиум

Трансформация здравоохранения

Специально разработанные стратегии и программы с ориентацией на пациента, созданные для компаний-лидеров в сфере здравоохранения, которые хотят добиться устойчивых результатов и лидерства на рынке.

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Врач выполняет исследование пациента

Обучение и тренинги

Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения.

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Портфолио решений

значок экспертной визуализации

Экспертная визуализация

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значок информационных технологий в кардиологии

ИТ в кардиологии

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значок информационных технологий в радиологии

ИТ в лучевой диагностике

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*Некоторые из продуктов поставляются не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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