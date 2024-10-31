Специалисты ведущих медицинских организаций должны каждый день обрабатывать большой объем данных из разных устройств и отделений, количество которых растет в соответствии с ростом количества пациентов. Компания Philips использует глубокие клинические познания и инновационные разработки, чтобы создавать комплексные безопасные информационные технологии для клинических и операционных аспектов работы учреждения, тем самым облегчая работу персонала.
Узнайте о наших решениях для совместной работы специалистов и оптимизации рабочих процессов, которые помогают учреждениям на пути к прецизионной медицине. В партнерстве с медицинскими учреждениями, ИТ-специалистами и врачами мы разрабатываем информационные технологии, помогающие в принятии правильных клинических и операционных решений, а также создаем инновационные модели развития для цифровой трансформации систем.
Надежная основа — это залог успеха для развития при любых обстоятельствах. Решение для визуализации Philips в рамках учреждения построено на принципах кибербезопасности, удобства совмещения устройств, технического обслуживания и мониторинга, что обеспечивает эффективность, безопасность и производительность информационной системы.
Совместимость
Решение Philips Enterprise Imaging Solution предлагает полный набор инновационных решений и единую точку интеграции с вашей существующей инфраструктурой (например, с вашей системой EMR). Это позволяет просматривать единый и полноценный комплект данных пациента в разных отделениях медицинских учреждений.
Так как медицинские данные разнообразны и сложны, мы по возможности разрабатываем компоненты нашего решения на основе отраслевых стандартов.
В нашем решении используются последние обновления безопасности, и оно может шифровать передаваемые данные, чтобы защитить конфиденциальную информацию о состоянии здоровья от несанкционированного доступа.
Чтобы повысить эффективность, устанавливать обновления для вашего решения и упростить операции, мы используем набор решений для обслуживания и мониторинга. Это включает упреждающее обнаружение и решение потенциальных проблем до того, как они повлияют на ваше учреждение, а также своевременное обновление.
Когда поставщики медицинских услуг и производители встретились на конференции KLAS Keystone, они определили пять основных функций решения для визуализации в рамках учреждения1: получение изображений, хранение, просмотр, взаимодействие/обмен изображениями и анализ. Решение Philips Enterprise Imaging Solution предлагает функциональные возможности для комплексной поддержки ваших потребностей.
Нажмите на функции, приведенные ниже, чтобы узнать больше.
Выполняйте получение изображений во всех отделениях, на всех устройствах и в любом формате.
Получение изображений с помощью технологии Vue
Получение изображений с помощью технологии IntelliSpace
Безопасное хранилище для медицинских изображений.
Хранилище клинических данных Vue Clinical Repository
Инструмент управления данными IIntelliSpace Universal Data Manager
Инструмент IntelliSpace Universal Data Manager — это универсальное решение для безопасного управления данными с разных систем, которое поддерживает организацию больших наборов данных, включая миллионы изображений и других данных из нескольких источников, и отправляет их практически любому врачу в вашей сети здравоохранения.
Безопасное хранилище для медицинских изображений.
Настольное средство диагностики Vue Desktop Diagnostic Client
Объедините инструменты диагностики и отчетности в единой рабочей области платформы Vue. Наше настольное средство просмотра с веб-интерфейсом для диагностики содержит все современные инструменты рабочего процесса, визуализации и отчетности, которые необходимы диагностам для эффективной работы, чтобы вся нужная информация всегда была под рукой.
IntelliSpace Radiology
IntelliSpace Radiology — это клинический пользовательский интерфейс, разработанный для повышения производительности учреждения и расширения возможностей радиологов.
Быстрая и безопасная отправка нужных клинических изображений любому уполномоченному лицу.
Средство просмотра Vue Enterprise Viewer и портал пациента
Наши решения для передачи медицинских изображений устраняют проблемы с технологиями, местоположением и даже мобильностью, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания, снизить затраты и повысить комфорт пациента в любых условиях.
Средство обмена данными IntelliSpace Exchange
Беспрепятственный, простой и безопасный обмен данными благодаря поддержке совместимости на основе стандартов. Обеспечивает легкий доступ к изображениям и данным пациентов по сети медицинских учреждений и большим сетям направлений пациента.
PerformanceBridge
Профессиональные услуги
IntelliSpace Portal
Беспокоит ли вас перемещение данных?
Большинству медицинских учреждений понадобится объединить разрозненные системы отделений в единое решение для визуализации в рамках учреждения, как поступили ведущие медицинские организации. Необходимость перемещения данных всегда вызывает тревогу, и на это есть 10 причин.
Объединение данных с помощью технологии Enterprise Repository
Хотите ли вы объединить все существующие архивы данных клинической визуализации в одном хранилище? Узнайте о том, как успешно объединить данные разных технологий, систем и архивов — от отделения радиологии до всего учреждения. Технология Enterprise Repository обеспечивает интеграцию всей клинической информации учреждения, чтобы создать основу для удобства работы для всех специалистов вашей медицинской организации.
Связь с пациентами
Хотите ли вы повысить качество обслуживания пациентов в вашем учреждении с помощью оптимизации средств коммуникации с ними? Вы можете передавать пациентам устные и визуальные инструкции и рекомендации относительно состояния их здоровья и прогресса лечения. Узнайте, как общение с пациентами и предоставление им доступа к их диагностическим изображениям и отчетам об исследованиях может помочь в процессе медицинского обслуживания.
Оптимизация автоматической системы для снижения нагрузки на персонал.
Сохранение конфиденциальности данных пациента — важная задача в медицинском обслуживании.
Решение IntelliSpace Radiology с технологией Advanced Mammography
Специально разработанные стратегии и программы с ориентацией на пациента, созданные для компаний-лидеров в сфере здравоохранения, которые хотят добиться устойчивых результатов и лидерства на рынке.
Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения.
Экспертная визуализация
ИТ в кардиологии
ИТ в лучевой диагностике
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
*Некоторые из продуктов поставляются не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.