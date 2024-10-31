Специалисты ведущих медицинских организаций должны каждый день обрабатывать большой объем данных из разных устройств и отделений, количество которых растет в соответствии с ростом количества пациентов. Компания Philips использует глубокие клинические познания и инновационные разработки, чтобы создавать комплексные безопасные информационные технологии для клинических и операционных аспектов работы учреждения, тем самым облегчая работу персонала.



Узнайте о наших решениях для совместной работы специалистов и оптимизации рабочих процессов, которые помогают учреждениям на пути к прецизионной медицине. В партнерстве с медицинскими учреждениями, ИТ-специалистами и врачами мы разрабатываем информационные технологии, помогающие в принятии правильных клинических и операционных решений, а также создаем инновационные модели развития для цифровой трансформации систем.