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Vision

Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

127914000KB2
  • Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
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    Vision Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    127914000KB2

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Vision Светодиодные лампы для салона и сигнальные лампы

    Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

    Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах

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      Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения

      Яркие и долговечные лампы для неповторимого стиля вашего автомобиля.

      • T10
      • 4500 К, чистый белый
      • Светодиодное решение 45 лм

      Яркий белый свет до 4000 K

      Чистый белый светодиодный свет с цветовой температурой до 4000 К придает вашему автомобилю непревзойденный внешний вид — великолепная освещенность и уникальный стиль.

      Светодиодное решение 45 лм

      Превосходное качество благодаря ярким светодиодам со световым потоком 45 лм

      Равномерное освещение 360°

      Революционная технология рассеивателя 360° обеспечивает равномерный яркий свет для создания превосходного стиля ламп головного освещения.

      Оптимальное терморегулирование

      Особая конструкция обеспечивает высокую теплопроводность для максимального охлаждения, высокой световой отдачи и долговечности.

      Непревзойденная прочность и надежность

      Инновационный бесклеевой дизайн, термопластичный корпус и рассеиватель, защищающий светодиод, обеспечивают высокую устойчивость к ударам и вибрациям.

      Технические характеристики

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8000 ч

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркие светодиоды

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        127914000KB2
        Код для заказа
        39433730

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900394337
        EAN3
        8727900394344
        Тип упаковки
        B2

      • Описание продукта

        Применение
        • Головное освещение/стояночный фонарь
        • Габаритный фонарь/стояночный фонарь
        • Боковой указатель поворота
        Цоколь
        W2.1 x 9.5d
        Назначение
        T10, светодиод, 12791, 4000 К, 12 В, B2
        Модельный ряд
        Vision
        Технология
        LED
        Тип
        T10

      • Информация об упакованном продукте

        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        2

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