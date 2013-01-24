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Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Светодиодный свет — создай свой собственный стиль вождения
Чистый белый свет (4500 K) светодиодных ламп Philips T10 придаст стильный вид вашему автомобилю. Усовершенствованный цоколь обеспечивает удобство установки — впечатляющее светодиодное решение. Сверхдолгий срок службы и великолепное качество. Узнать обо всех преимуществах
Чистый белый светодиодный свет с цветовой температурой до 4000 К придает вашему автомобилю непревзойденный внешний вид — великолепная освещенность и уникальный стиль.
Превосходное качество благодаря ярким светодиодам со световым потоком 45 лм
Революционная технология рассеивателя 360° обеспечивает равномерный яркий свет для создания превосходного стиля ламп головного освещения.
Особая конструкция обеспечивает высокую теплопроводность для максимального охлаждения, высокой световой отдачи и долговечности.
Инновационный бесклеевой дизайн, термопластичный корпус и рассеиватель, защищающий светодиод, обеспечивают высокую устойчивость к ударам и вибрациям.
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