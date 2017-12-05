Высококачественные мониторы

Ключевые слова для поиска
242B1V/00
Этот монитор Philips с простым в использовании приватным режимом поможет избавиться от неудобных инструментов защиты экрана и вместе с тем обеспечит безопасный просмотр контента. Защитите конфиденциальные данные от несанкционированного просмотра. Повысьте продуктивность на рабочем месте.
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272B1G/00
Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.
499P9H/00
Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.
559M1RYV/00
Дисплей Momentum предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените новый уровень игрового процесса с акустической системой от Bowers & Wilkins, в то время как подсветка Ambiglow обеспечит полное погружение и максимальное удовольствие от игры.
Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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