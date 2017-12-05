Высококачественные мониторы

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    Монитор для домашнего использования 328E1CA/01
    Коллекция для домашнего использования
    Монитор для профессионального использования 272S1AE/00
    Коллекция для профессионального использования
    Мониторы с док-станцией 499P9H/01
    Мониторы с док-станцией USB-C
    Сенсорные мониторы 346P1CRH/01
    Сенсорные мониторы
    Изогнутые мониторы 346P1CRH/01
    Изогнутые мониторы
    Серия для консолей 559M1RYV
    Игры на консолях
    Серия для ПК 242E1GAJ/00
    Компьютерные игровые устройства
    Мониторы с функцией приватности 242B1V/00
    Видеоконференции
    Экологичные мониторы 272B1G/00
    Экологичные мониторы
    Портативные мониторы
    Портативные мониторы
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    Наши  рекомендации

    • Мониторы для домашнего использования: продукт 279C9/00

      Стиль

      279C9/00

      Удостоенный наград монитор Philips поддерживает реалистичные изображения 4K и сертифицирован DisplayHDR 400. Все необходимые разъемы, подключение USB-C и простое управление кабелями позволят создать удобную конфигурацию. Подставка SmartErgo для эргономики и точной настройки.

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    • Мониторы с функцией приватности: продукт 242B1V/00

      Приватность

      242B1V/00

      Этот монитор Philips с простым в использовании приватным режимом поможет избавиться от неудобных инструментов защиты экрана и вместе с тем обеспечит безопасный просмотр контента. Защитите конфиденциальные данные от несанкционированного просмотра. Повысьте продуктивность на рабочем месте.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    • Мониторы для офиса: продукт 272B1G/00

      Экологичность

      272B1G/00

      Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.

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    • Мониторы для офиса: продукт 439P9H/00

      Производительность

      499P9H/00

      Наш удостоенный наград изогнутый монитор SuperWide 49" с соотношением сторон 32:9 способен стать полноценной заменой двум высокопроизводительным мониторам широкого формата. Полезные функции, такие как разъем USB-C и выдвижная веб-камера с Windows Hello, сделают использование этого дисплея еще более удобным и эффективным.

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    • Для игры на консолях: продукт 5581MYR/00

      Игры на консолях

      559M1RYV/00

      Дисплей Momentum предназначен для настоящих геймеров и имеет специальную маркировку Designed for Xbox. Оцените новый уровень игрового процесса с акустической системой от Bowers & Wilkins, в то время как подсветка Ambiglow обеспечит полное погружение и максимальное удовольствие от игры. 

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      Почему стоит выбрать  мониторы Philips?

      Значок "Решения, отмеченные наградами"

      Решения, отмеченные наградами

      Наши мониторы получили ряд наград за превосходный дизайн и производительность.

      Значок "Инновационные технологии"

      Инновационные технологии

      Мы предлагаем разнообразные дисплеи высокого качества, располагающие современными и эффективными функциями — мониторы Philips помогут вам максимально эффективно выполнять поставленные задачи вне зависимости от размера и рода деятельности вашей организации.

      Значок "Решение для всех"

      Решение для всех

      От увлеченных фотографов до активных пользователей интернет-магазинов, от любителей фильмов до заядлых геймеров, от совместного использования в кругу семьи до фрилансеров, которые хотят работать с максимальным комфортом. В ассортименте мониторов Philips найдется идеальная модель для каждого. Стиль и функциональность — они созданы, чтобы соответствовать вашему образу жизни.

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      Подробнее о  мониторах Philips

      Видеоконференции

      Видеоконференции

      Решения для безопасности данных

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      Коллекция для домашнего использования

      Коллекция для домашнего использования

      Создан для вас

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      Игры на консолях

      Игры на консолях

      Оптимизировано под консоли нового поколения

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      Помощь, поддержка и обновления

      Регистрация монитора

      Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.

      Регистрация в My Philips

      Обновления ПО

      Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.

      Поиск обновлений

      Платформа поддержки

      Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.

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      Контактная информация

      Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.

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