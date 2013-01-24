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Запасные части и Аксессуары 

 

В данном разделе вы сможете найти аксессуары для товаров из категории продуктов Для женщин

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    • Введите оригинальный номер модели полностью (например, GC6440, HD9650/90 или HX9351/52 ).
    • Выполните поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "аэрогриль XXL", "Oneblade"
    • Для электрических зубных щеток, названия моделей которых содержат знак "/" (например: HX9361/62): Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Многие делают ошибку: HX680A , HX939B, HX6100 — это только ручки или зарядные устройства для зубных щеток.
    • Для электрических бритв, триммеров и устройств Oneblade: "NL9206AD" — это почтовый индекс производства, номер модели напечатан рядом с ним. Примеры: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

     

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