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hand blender

Погружной блендер Viva ProMix

Больше насадок – больше полезных блюд!

Нарезать спиралью   

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Полезная альтернатива макаронам


Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини с помощью трех разных дисков Овощерезки-спиралайзера.

Полезная альтернатива макаронам


Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини с помощью трех разных дисков Овощерезки-спиралайзера.

Домашняя еда всегда с собой


Смешивайте полезные смузи в специальном стакане On the go и отправляйтесь по делам или возьмите свой любимый суп-пюре с собой в специальном дорожном контейнере.

  • красная лапша из овощей

    Овощерезка-спиралайзер

    Нарезайте любимые овощи и фрукты на длинные ленты и спирали.

    красная лапша из овощей
  • красная лапша из овощей

    Измельчитель XL 

    Легко измельчайте фрукты, овощи, твердые сорта сыра, сухари, травы и даже мясо.  

    красная лапша из овощей
  • красная лапша из овощей

    Насадка-венчик

    Венчик поможет в приготовлении вкусных взбитых сливок, майонеза без комочков и идеального теста для блинов.

    красная лапша из овощей
  • красная лапша из овощей

    Насадка-миксер

    Приготовьте идеальное тесто для вкусных и пышных блинчиков, кексов, соусы и пюре.

    красная лапша из овощей
  • красная лапша из овощей

    Стакан On the Go

    Смешивайте свои любимые смузи в дорожном стакане Philips и берите его с собой.

    красная лапша из овощей
  • красная лапша из овощей

    Контейнер для супа

    Смешайте крем суп в контейнере, закройте крышку и возьмите с собой. Суп в контейнере можно греть в микроволновке.

    красная лапша из овощей

    Аксессуары

    • Измельчитель xl

      Измельчитель XL

      Легко измельчайте лук, мясо, твердые сорта сыра, сухари, чеснок, травы и многое другое.

      Спиральный нож

      Овощерезка-спиралайзер​

      Нарежьте картофель, морковь, цукини в форме лапши, а затем сварите – полезный и вкусный гарнир готов! ​

    • Контейнер для супа

      Насадка-венчик

      Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, идеальное тесто для блинов и многое другое.

      Одиночный и двойной венчик

      Насадка-миксер

      Используйте миксер, чтобы создавать тесто для выпечки и готовить пюре. 

    • Дорожный контейнер

      Стакан On the Go

      Смешайте смузи прямо в бутылке и закрутите крышку — вы готовы отправляться в путь.

      Контейнер для супа

      Контейнер для супа

      Смешивайте, носите и подогревайте всю еду в одном контейнере, а также используйте специальное отделение для гренок.

      Выберите свой идеальный блендер

      Viva Collection

      HR2657

      Viva Collection

      Погружной блендер с технологией ProMix
      Сравнить с HR2657
      Viva Collection

      HR2655

      Viva Collection

      Погружной блендер с технологией ProMix
      Сравнить с HR2657
      Viva Collection

      HR2653

      Viva Collection

      Погружной блендер с технологией ProMix
      Сравнить с HR2657
      Viva Collection

      HR2652

      Viva Collection

      Погружной блендер с технологией ProMix
      Сравнить с HR2657
      Viva Collection

      HR2621

      Viva Collection

      Погружной блендер с технологией ProMix
      Сравнить с HR2657

      Мощность
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт

      Количество аксессуаров
      • 7
      • 5
      • 4
      • 4
      • 3

      Овощерезка - спиралайзер
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      Измельчитель
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      Насадка - венчик
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      Насадка-миксер
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      Дорожный стакан
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      Контейнер для супа
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      Книга рецептов

       

      Порадуйте себя и своих близких оригинальными и полезными блюдами! Скачайте книгу рецептов и экспериментируйте!

      Скачать (2.02MB)
      Простое приготовление супов и смузи

      Найдите источник вдохновения 

       

      Смешивайте, измельчайте и нарезайте спиралями для создания вкусных блюд и закусок для всей семьи.

      Лапша из цукини с лососем и томатным соусом
      Овощерезка-спиралайзер

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      Запеченные розы из яблок 
      Овощерезка-спиралайзер

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      Смузи из клубники и краснокочанной капусты 
      Смешать

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      Пицца с ветчиной и овощами
      Измельчить

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      Суп Том Кха Кай с лапшой из овощей
      Смешать

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      Соусы
      Смешать

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      Салат "Радуга" 
      Овощерезка-спиралайзер

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