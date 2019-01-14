Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини с помощью трех разных дисков Овощерезки-спиралайзера.
Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини с помощью трех разных дисков Овощерезки-спиралайзера.
Смешивайте полезные смузи в специальном стакане On the go и отправляйтесь по делам или возьмите свой любимый суп-пюре с собой в специальном дорожном контейнере.
Измельчитель XL
Легко измельчайте лук, мясо, твердые сорта сыра, сухари, чеснок, травы и многое другое.
Овощерезка-спиралайзер
Нарежьте картофель, морковь, цукини в форме лапши, а затем сварите – полезный и вкусный гарнир готов!
Насадка-венчик
Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, идеальное тесто для блинов и многое другое.
Насадка-миксер
Используйте миксер, чтобы создавать тесто для выпечки и готовить пюре.
Стакан On the Go
Смешайте смузи прямо в бутылке и закрутите крышку — вы готовы отправляться в путь.
Контейнер для супа
Смешивайте, носите и подогревайте всю еду в одном контейнере, а также используйте специальное отделение для гренок.
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HR2657
Viva Collection
Погружной блендер с технологией ProMix
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HR2655
Viva Collection
Погружной блендер с технологией ProMix
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HR2653
Viva Collection
Погружной блендер с технологией ProMix
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HR2652
Viva Collection
Погружной блендер с технологией ProMix
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HR2621
Viva Collection
Погружной блендер с технологией ProMix
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Мощность
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Количество аксессуаров
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Овощерезка - спиралайзер
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Измельчитель
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Насадка - венчик
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Насадка-миксер
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Дорожный стакан
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Контейнер для супа
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Порадуйте себя и своих близких оригинальными и полезными блюдами! Скачайте книгу рецептов и экспериментируйте!
Порадуйте себя и своих близких оригинальными и полезными блюдами! Скачайте книгу рецептов и экспериментируйте!
Смешивайте, измельчайте и нарезайте спиралями для создания вкусных блюд и закусок для всей семьи.
Смешивайте, измельчайте и нарезайте спиралями для создания вкусных блюд и закусок для всей семьи.
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