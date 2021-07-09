*Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора **Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия. ***Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015. ****Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.