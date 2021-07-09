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Охладители и нагреватели воздуха

Очиститель воздуха Philips 3в1

Чистота воздуха на новом уровне Прохлада* или тепло на ваш выбор

 

Оцените комфорт нового уровня с технологиями подачи прохладного* и теплого воздуха, а также современной системой очистки воздуха

Комфорт более высокого уровня

Комфортный микроклимат и чистота воздуха в вашем доме

Очиститель воздуха Philips 3в1 очищает воздух от бактерий, вирусов и аллергенов и задерживает 99,95 % загрязняющих частиц размером до 0,003 мкм**

Значок дома

Очищает помещения площадью до 42 м²***

Значок лезвия

Производительность очищения  CADR: 165 м³/ч****

Фильтр HEPA

Система фильтрации HEPA устраняет 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**

Датчик

Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра

Свежий или теплый воздух

Прохлада* или тепло на ваш выбор.

Пульт ДУ с магнитным креплением

Простое управление через пульт ДУ с магнитным креплением

Настраиваемое вращение на 350°

Регулируемое вращение на 350° для полной циркуляции воздуха

Очиститель воздуха с функцией обогрева мобильное изображение

*Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора

**Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.

***Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.

****Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.

Очистители воздуха Philips очищают воздух от всех основных загрязнений

Ikona smogu

Мельчайшие  загрязняющие частицы

Ikona niezwykle drobnych cząsteczek

Выхлопные
газы

Ikona wirusów

Вирусы

Ikona bakterii

Бактерии

Ikona alergenów roztoczy

Пылевые
клещи и другие аллергены

Ikona pyłków

Пыльца

Ikona kurzu

Пыль

Ikona lotnych związków organicznych

Летучие
органические соединения

Ikona zarodników pleśni

Споры
плесени

Ikona sierści zwierząt

Шерсть
и перхоть домашних животных

 
Фильтр NanoProtect HEPA удаляет частицы в 100 раз меньше, чем стандартные фильтры HEPA

Фильтр NanoProtect HEPA улавливает 99,95%* частиц размером до 0,003 мкм, тогда как стандартный фильтр HEPA улавливает частицы размером 0,3 мкм.

Размер некоторых распространенных аллергенов, переносимых по воздуху, вредных частиц, бактерий и вирусов меньше 0,3 мкм, поэтому фильтры NanoProtect HEPA особенно эффективны.

 

* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.

Очиститель воздуха Philips 3в1

Прохладный* или теплый воздух в вашем доме. Всегда чистый

Свежесть

Прохладный воздух*

Мягкий поток прохладного воздуха поможет с комфортом проводить время в помещении во время жарких месяцев

Тепло

Теплый воздух

Керамический элемент нагревает воздух всего за 3 секунды для вашего комфорта во время холодных месяцев

Очистка

Всегда чистый воздух

Благодаря трехслойной системе фильтрации

Датчик качества воздуха

Датчик качества воздуха

 

распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.

3-слойная система фильтрации HEPA 360°

3-слойная система фильтрации

Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как пыль и волосы.

Фильтр HEPA задерживает вирусы, бактерии, пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей, споры плесени, дым, а также другие аллергены и мельчайшие загрязняющие частицы, размером до 0,003 микрон.

Угольный фильтр устраняет вредные газы и неприятные запахи.

Керамический нагреватель

Керамический элемент

 

нагревает воздух всего за 3 секунды.

 

Очистка со всех сторон

Эффективная фильтрация 360°

 

обеспечивает показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*.

 

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  • Керамический элемент

    нагревает воздух всего за 3 секунды

    Керамический элемент
  • Датчик качества воздуха

    Датчик качества воздуха

    распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.

  • 3-слойная система фильтрации

    3-слойная система фильтрации

    Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы, такие как пыль и волосы.

    Фильтр HEPA задерживает вирусы, бактерии, пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей, споры плесени, дым, а также другие аллергены и мельчайшие загрязняющие частицы, размером до 0,003 микрон.

    Угольный фильтр устраняет вредные газы и неприятные запахи.

  • Керамический нагреватель

    Керамический нагреватель

    Керамический элемент нагревает воздух за 3 секунды.

  • Эффективная фильтрация 360°

    Эффективная фильтрация 360°

    обеспечивает показатель эффективности очистки воздуха (CADR) до 165 м³/ч*.

    Управлять устройством легко

     

    С помощью пульта ДУ с магнитным креплением.

    Управлять устройством легко

    С помощью пульта ДУ с магнитным креплением

    Быстрая и эффективная эпиляция

    3 режима скорости вентилятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха*

     

    В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.

    3 режима скорости вентялятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха*

    В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.

    3 режима скорости

    Безопасная конструкция без лопастей

     

    обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.

    Безопасная конструкция без лопастей

    обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.

    Конструкция без лопастей

    Подача воздуха во все уголки комнаты

     

    Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.

    Подача воздуха во все уголки комнаты

    Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.

    Поворот на 360°

    Ночной режим

     

    3 уровня отображения индикаторов.

    При полной подсветке на световом кольце отображается режим обогрева или освежения воздуха, а также уровень качества воздуха.

    При частичной подсветке отображается только уровень качества воздуха.

    В ночном режиме индикация на устройстве будет отключена.

    Ночной режим

    3 уровня отображения индикаторов.

    При полной подсветке на световом кольце отображается режим обогрева или освежения воздуха, а также уровень качества воздуха.

    При частичной подсветке отображается только уровень качества воздуха.

    В ночном режиме индикация на устройстве будет отключена.

    Управление индикаторами

    Независимо протестировано и сертифицировано

    Airmid

    Независимая медицинская группа с аккредитованной вирусологической лабораторией

    Протестировано на удаление 98,5% вируса с вирусом гриппа H1N1 *

    * На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1)

    iUTA

    iUTA - научно-исследовательский институт в области энергетики и экологических технологий

    Протестировано на удаление 99,95% нано-частиц размером 0,003 мкм. **

    * Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия

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