Ключевые слова для поиска
Очищает помещения площадью до 42 м²***
Производительность очищения CADR: 165 м³/ч****
Система фильтрации HEPA устраняет 99,95 % частиц размером 0,003 мкм**
Датчик качества воздуха, температуры и состояния фильтра
Прохлада* или тепло на ваш выбор.
Простое управление через пульт ДУ с магнитным креплением
Регулируемое вращение на 350° для полной циркуляции воздуха
*Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора **Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия. ***Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015. ****Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.
*Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора
**Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.
***Площадь комнаты 42 м² рассчитана с учетом стандарта NRCC-5401 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
****Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015. Мы улучшили метод тестирования и проверки качества продукции и обновили показатель CADR для наших продуктов.
газы
клещи и другие аллергены
органические соединения
плесени
и перхоть домашних животных
Размер некоторых распространенных аллергенов, переносимых по воздуху, вредных частиц, бактерий и вирусов меньше 0,3 мкм, поэтому фильтры NanoProtect HEPA особенно эффективны. * Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.
Размер некоторых распространенных аллергенов, переносимых по воздуху, вредных частиц, бактерий и вирусов меньше 0,3 мкм, поэтому фильтры NanoProtect HEPA особенно эффективны.
* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.На основе тестирования воздуха, проходящего через фильтр, проведенного независимой лабораторией; тестирование проводилось в камере 30 м³ согласно стандарту GB21551.3-2010 с бактериями Staphylococcus Albus 8032.
Мягкий поток прохладного воздуха поможет с комфортом проводить время в помещении во время жарких месяцев
Керамический элемент нагревает воздух всего за 3 секунды для вашего комфорта во время холодных месяцев
Благодаря трехслойной системе фильтрации
Датчик качества воздуха распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.
Датчик качества воздуха
распознает содержание в воздухе частиц размером менее 2,5 мкм и отображает их концентрацию в режиме реального времени с помощью числового значения и соответствующего цвета. На дисплее также отображается актуальная температура в помещении и предупреждения о необходимости замены фильтра.
3-слойная система фильтрации
Керамический элемент нагревает воздух всего за 3 секунды.
Керамический элемент
нагревает воздух всего за 3 секунды.
Управлять устройством легко С помощью пульта ДУ с магнитным креплением.
Управлять устройством легко
С помощью пульта ДУ с магнитным креплением.
Управлять устройством легко С помощью пульта ДУ с магнитным креплением
Управлять устройством легко
С помощью пульта ДУ с магнитным креплением
3 режима скорости вентилятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха* В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.
3 режима скорости вентилятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха*
В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.
3 режима скорости вентялятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха* В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.
3 режима скорости вентялятора и обогрева для теплого или прохладного воздуха*
В любом режиме воздух будет очищаться, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.
Безопасная конструкция без лопастей обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.
Безопасная конструкция без лопастей
обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.
Безопасная конструкция без лопастей обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.
Безопасная конструкция без лопастей
обеспечивает постоянный поток очищенного воздуха и безопасность использования.
Подача воздуха во все уголки комнаты Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.
Подача воздуха во все уголки комнаты
Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.
Подача воздуха во все уголки комнаты Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.
Подача воздуха во все уголки комнаты
Регулируемое вращение на 350° обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в помещении.
Ночной режим 3 уровня отображения индикаторов.
Ночной режим
3 уровня отображения индикаторов.
Ночной режим 3 уровня отображения индикаторов.
Ночной режим
3 уровня отображения индикаторов.
Протестировано на удаление 98,5% вируса с вирусом гриппа H1N1 *
* На основе тестирования на коэффициент уменьшения количества микробов в воздухе, проходящем через фильтр, проведенным организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1)
Протестировано на удаление 99,95% нано-частиц размером 0,003 мкм. **
* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия
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