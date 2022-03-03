HD2151/40
Максимум вкуса, минимум усилий
Технология быстрого сброса давления для моментальной подачи блюд
Подавайте блюда быстрее: автоматический сброс давления делает мультиварку Philips вашим самым быстрым помощником на кухне.
Разнообразные полезные блюда каждый день
35 предустановленных программ, включая приготовление под давлением, медленное приготовление, приготовление на пару, тушение, разогрев, выпечку, приготовление соусов и специальные программы для риса, супа, голубцов, йогурта и варенья
Функция добавления ингредиента во время приготовления
С этой функцией вы можете открывать крышку во время приготовления под давлением для добавления ингредиентов
Удобство и безопасность
Мультиварка оснащена таймером отложенного старта и поддерживает температуру готовых блюд до 12 часов, чтобы вы подавали их на стол когда вам удобно. 18 ступеней защиты обеспечивают безопасность во время приготовления.
Современный и удобный дизайн интерфейса
Пошаговый интерфейс с изображениями режимов для настройки оптимальной программы приготовления
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