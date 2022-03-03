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Мультиварка с функцией скороварки Philips​

Мультиварка с функцией скороварки Philips​


Готовьте разнообразные вкусные блюда всего за 30 минут каждый день!

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35 предустановленных программ с разными видами продуктов и методами приготовления​    

Мультиварка с функцией скороварки Philips 

HD2151/40

Мультиварка с функцией скороварки Philips - HD2151/40

Максимум вкуса, минимум усилий

35 предустановленных программ приготовления​

Алюминиевая чаша объемом 5 л с антипригарным покрытием

Технология быстрого сброса давления​ - подавайте блюда еще быстрее

Система контроля вкуса для нежных, сочных и ароматных блюд

Отложенный старт 24 ч и поддержание тепла

Съемная крышка для легкого мытья

Мощность 1000 Вт

Современный и удобный дизайн интерфейса

18 ступеней защиты включая блокировку от детей

Мультиварка с функцией скороварки Philips

Технология быстрого сброса давления

Технология быстрого сброса давления для моментальной подачи блюд​

Подавайте блюда быстрее: автоматический сброс давления делает мультиварку Philips вашим самым быстрым помощником на кухне.​

Разнообразные полезные блюда

Разнообразные полезные блюда ​каждый день

35 предустановленных программ, включая приготовление под давлением, медленное приготовление, приготовление на пару, тушение, разогрев, выпечку, приготовление соусов и специальные программы для риса, супа, голубцов, йогурта и варенья​

Функция добавления ингредиента

Функция добавления ингредиента во время приготовления

С этой функцией вы можете открывать крышку во время приготовления под давлением для добавления ингредиентов

Удобство и безопасность

Удобство и безопасность

Мультиварка оснащена таймером отложенного старта и поддерживает температуру готовых блюд до 12 часов, чтобы вы подавали их на стол когда вам удобно. ​18 ступеней защиты обеспечивают безопасность во время приготовления.​

Современный и удобный

Современный и удобный дизайн интерфейса

Пошаговый интерфейс с изображениями режимов для настройки оптимальной программы приготовления​

Ваш самый быстрый помощник на кухне уже здесь:

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Отзывы

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