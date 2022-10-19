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Выберите подходящую скорость потока соски
Ориентируйтесь на потребности вашего малыша
Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком
NEW
Соска Natural Response
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью
Инновация
Соска не только ощущается, но и работает как мамина грудь
Благодаря специальной конструкции соски Natural Response молоко не выделяется без активного сосания малыша. Повторяя естественный процесс кормления, бутылочка позволяет совмещать кормление грудью и из бутылочки
Подберите оптимальный поток
Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.
Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.
Проявите терпение
Наши новые соски Natural Response отличаются от моделей предыдущего поколения. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.
Поддержка
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