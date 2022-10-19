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Баннер "Соски для детских бутылочек"

Кормление, комфортное для вас и вашего малыша

Соски для детских бутылочек

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NEW

Соски для детских бутылочек нового поколения

*НОВИНКА* Соски Natural Response

*НОВИНКА* Соски Natural Response

Первая соска Philips Avent, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь. Совместимы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.
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Philips Avent

Philips Avent

Бренд товаров для матери и ребенка №1 по всему миру¹

Выберите подходящую скорость потока соски

Выберите подходящую скорость потока соски

Ориентируйтесь на потребности вашего малыша

Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком

Новая соска Natural Response

NEW

Соска Natural Response

Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью

Наша последняя инновация

Инновация

Соска не только ощущается, но и работает как мамина грудь

Благодаря специальной конструкции соски Natural Response молоко не выделяется без активного сосания малыша. Повторяя естественный процесс кормления, бутылочка позволяет совмещать кормление грудью и из бутылочки

Найдите оптимальный поток

Подберите оптимальный поток

Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.

Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.

Проявите терпение

Проявите терпение

Наши новые соски Natural Response отличаются от моделей предыдущего поколения. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.

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¹ На основании опроса представителей рынка по уходу за детьми HeartBEAT+ в 2022 году, проведенного GemSeek Consulting Ltd.
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