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Запасные части и Аксессуары 

 

В данном разделе вы сможете найти аксессуары для вашей зубной щетки Philips Sonicare или ирригатора Philips AirFloss

Для точного подбора необходимого аксессуара может потребоваться модель вашего продукта

Модель вашего продукта указана на нижнем торце и может выглядеть, например так, HX9331/00
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    • Введите оригинальный номер модели полностью (например, GC6440, HD9650/90 или HX9351/52 ).
    • Выполните поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "аэрогриль XXL", "Oneblade"
    • Для электрических зубных щеток, названия моделей которых содержат знак "/" (например: HX9361/62): Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Многие делают ошибку: HX680A , HX939B, HX6100 — это только ручки или зарядные устройства для зубных щеток.
    • Для электрических бритв, триммеров и устройств Oneblade: "NL9206AD" — это почтовый индекс производства, номер модели напечатан рядом с ним. Примеры: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

     

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