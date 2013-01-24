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Отпариватели для одежды
Портативность и скорость
Удобство и эффективность

Мощность и профессиональные характеристики

    Вертикальный отпариватель  Philips ComfortTouch

    Мощный пар устранит складки за минуту!

    Быстро и без усилий!

    Современное решение для ухода за одеждой c Philips ComfortTouch  

    Ручной отпариватель GC442/67

    Современное решение для ухода за одеждой c Philips ComfortTouch  

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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    Устраняет до 99,9% бактерий благодаря проникновению мощного постоянного пара*
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    Мощный пар устраняет складки быстро и без усилий
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    Деликатный уход за тканями и вещами сложного кроя
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    Занимает меньше места благодаря удобной регулируемой вертикальной доске
    Идеальный внешний вид быстро и без усилий

    Отзывы пользователей 

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Увеличенная поверхность

    Професиональное решение для ухода за одеждой дома

     

    Мощный пар устраняет складки быстро и без усилий
    Увеличенная поверхность

    Деликатный уход

    За тканями и вещами сложного кроя
    5 режимов подачи пара

    Устраняет до 99,9% бактерий*

    Благодаря проникновению постоянного пара
    Разнообразные аксессуары

    Занимает меньше места

    Благодаря удобной регулируемой вертикальной доске
    5 режимов подачи пара

    Добавьте любимый аромат

    Освежите одежду любимым запахом с помощью инновационной капсулы MyEssense

    Найдите отпариватель для одежды, который подойдет именно вам

    GC552/40

    ComfortTouch

    GC552/40

    Отпариватель для одежды
    Сравнить функции
    GC557/30

    ComfortTouch

    GC557/30

    Отпариватель для одежды
    Сравнить функции
    GC558/30

    ComfortTouch Plus

    GC558/30

    Отпариватель для одежды
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    GC628/80

    ProTouch

    GC628/80

    Гладильная система
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    GC627/60

    ProTouch

    GC627/60

    Гладильная система ProTouch
    Сравнить функции

    Мощность
    • 1800 Вт
    • 2000 Вт
    • 2000 Вт
    • 2200 Вт
    • 2200 Вт

    Постоянная подача пара
    • До 35 г/мин
    • До 40 г/мин
    • До 40 г/мин
    • До 35 г/мин
    • До 35 г/мин

    Режимы подачи пара
    • 3
    • 5
    • 5
    • -
    • -

    Аксессуары
    • Доска Styleboard увеличенной длины
    • Рукавица
    • Щетка
    • Доска Styleboard увеличенной длины
    • Рукавица
    • Щетка
    • Доска Styleboard увеличенной длины
    • Рукавица
    • Щетка
    • Рукавица для дополнительной защиты
    • Регулируемая стойка
    • Рукавица для дополнительной защиты
    • Регулируемая стойка

    Объем резервуара для воды
    • 1,8 л
    • 1,8 л
    • 1,8 л
    • 2 л
    • 2 л

    Особая технология
    • FlexHead
    • Замок Hang&Lock
    • Flexhead
    • Замок Hang&Lock
    • Автовыключение
    • Flexhead
    • Замок Hang&Lock
    • Автовыключение
    • Капсула для парфюма MyEssence
    • Вертикальное
    • горизонтальное
    • наклонное положение доски
    • Вертикальное
    • наклонное положение доски

    Очистка от накипи
    • Без необходимости очистки
    • Без необходимости очистки
    • Без необходимости очистки
    • Без необходимости очистки
    • Без необходимости очистки

    Бар
    • -
    • -
    • -
    • 6
    • 6
    Более мощные отпариватели

    Купите вертикальный отпариватель для одежды ComfortTouch Plus в любимом магазине  

    отпариватель для белья
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    Устраняет до 99,9% бактерий благодаря проникновению мощного постоянного пара*
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    Мощный пар устраняет складки быстро и без усилий
    vertical-and-horizontal-icon
    Деликатный уход за тканями и вещами сложного кроя
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    Занимает меньше места благодаря удобной регулируемой вертикальной доске

    *Исследование независимой лаборатории в 2018 г. для бактерий типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании на протяжении 1 минуты.

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