Портативность и скорость
Ключевые слова для поиска
Мощный пар устранит складки за минуту!
Быстро и без усилий!
Мощный пар устраняет складки быстро и без усилий
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ComfortTouch
GC552/40
Отпариватель для одежды
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ComfortTouch
GC557/30
Отпариватель для одежды
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ComfortTouch Plus
GC558/30
Отпариватель для одежды
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ProTouch
GC628/80
Гладильная система
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ProTouch
GC627/60
Гладильная система ProTouch
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Мощность
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Постоянная подача пара
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Режимы подачи пара
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Аксессуары
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Объем резервуара для воды
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Особая технология
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Очистка от накипи
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Бар
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