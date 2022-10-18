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Баннер "Детские бутылочки"

Комфортное кормление

Детские бутылочки

Инновация

Работает как мамина грудь, подстраиваясь под ритм сосания малыша

*NEW* Бутылочки Natural Response

*NEW* Бутылочки Natural Response

Первая бутылочка Philips Avent, которая позволяет совмещать кормление грудью и из бутылочки, повторяя естественный процесс кормления
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Philips Avent

Philips Avent

Бренд товаров для матери и ребенка №1 по всему миру¹

Выберите подходящую скорость потока соски

Выберите подходящую скорость потока соски

Ориентируйтесь на потребности вашего малыша

Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком

Новая соска Natural Response

Новая соска Natural Response

При кормлении ребенок физиологически повторяет движения, как при сосании груди

Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью.

Наша последняя инновация

Наша последняя инновация

Соска не только ощущается, но и работает как мамина грудь

Благодаря специальной конструкции соски Natural Response молоко не выделяется без активного сосания малыша. Повторяя естественный процесс кормления, бутылочка позволяет совмещать кормление грудью и из бутылки

Подберите оптимальный поток

Подберите оптимальный поток

Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.

Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.

Проявите терпение

Проявите терпение

Наши новые соски Natural Response отличаются от моделей предыдущего поколения. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.

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Бутылочки для кормления

Бутылочки для кормления
Подарочные наборы

Подарочные наборы
Молокоотсосы

Молокоотсосы
Пустышки

Пустышки

Дисклеймеры

¹ На основании опроса представителей рынка по уходу за детьми HeartBEAT+ в 2022 году, проведенного GemSeek Consulting Ltd.
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