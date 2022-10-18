Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком
Теперь у малыша будет время попить, проглотить и подышать — совсем как при кормлении грудью.
Благодаря специальной конструкции соски Natural Response молоко не выделяется без активного сосания малыша. Повторяя естественный процесс кормления, бутылочка позволяет совмещать кормление грудью и из бутылки
Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.
Наши Natural Response соски созданы таким образом, чтобы обеспечить правильную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они сделаны из разных материалов и различаются по скорости потока.
Наши новые соски Natural Response отличаются от моделей предыдущего поколения. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.
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