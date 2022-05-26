Ключевые слова для поиска
OLED
Телевизор 4K UHD с Android TV
55OLED807/12
OLED
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
55OLED707/12
Performance Series
4K UHD LED на базе ОС Android TV
50PUS8507/60
LED
Телевизор 4K UHD с Android TV
43PUS8057/60
OLED
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
55OLED806/12
OLED
4K UHD OLED на базе ОС Android TV
65OLED706/12
Performance Series
4K UHD LED на базе ОС Android TV
65PUS8506/60
Жюри EISA сказали следующее: "Также известный как Philips The One, этот ЖК-телевизор с LED-подсветкой 55" предлагает универсальное качество просмотра фильмов и телеэфира, а также игрового процесса в гостиной по невысокой цене".
Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.
Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.
Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
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