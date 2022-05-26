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    Телевизоры Philips

    Ambilight TB

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    Выберите ваш телевизор с Ambilight

    Наши любимые телевизоры с Ambilight

    OLED-телевизоры Philips

    Флагманские модели
    OLED

    Потрясающее изображение, звук и стиль.

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    Телевизоры Philips The One

    Самые популярные модели
    the one

    Телевизор, в котором есть всё.

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    Ambilight

    Уникальные телевизоры Philips Ambilight


    Миниатюрные светодиоды на задней стенке телевизора реагируют на происходящее на экране. Наполняют комнату светом и открывают для вас двери в мир ярких эмоций.  

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    Телевизор в центре вечеринки

    Единственные телевизоры с подсветкой Ambilight

    Ambilight для спорта

    Спортивные
    трансляции

    Ambilight для ярких ощущений.

    Ambilight для игр

    Игры

    Ambilight для игр на новом уровне.

    Музыка Ambilight

    Музыка

    Ambilight для эффекта живой музыки.

    Ambilight для кино

    Фильмы

    Ambilight для кинотеатра у вас дома.

    Ambilight для спорта

    Для занятий спортом

    Ambilight для ярких ощущений.

    Ambilight для игр

    Игры

    Ambilight для игр на новом уровне.

    Музыка Ambilight

    Музыка

    Ambilight для эффекта живого звучания музыки.

    Ambilight для кино

    Фильм

    Ambilight для кинотеатра у вас дома.

    Любители Ambilight

    10 миллионов человек уже любят Ambilight

    Smart TV

    Cоздан для просмотра

    Подробнее o Smart TV
    Домашние аудиосистемы — это просто. PlayFi

    Домашние аудиосистемы — это просто

    Ознакомиться с информацией
    Телевизор Philips с Play-Fi

    Выберите свой Ambilight ТВ

    Смотреть все телевизоры с Ambilight
      Смотреть все телевизоры с Ambilight

      Что нового?

      Новости — Награды

      Награды
      Признанное во всем мире совершенство.

      the one, награды за лучший продукт

      Лучший телевизор для всей семьи
      The One (55PUS8807) награжден престижной премией EISA Award "Лучший телевизор для всей семьи" 2022–2023


      Жюри EISA сказали следующее: "Также известный как Philips The One, этот ЖК-телевизор с LED-подсветкой 55" предлагает универсальное качество просмотра фильмов и телеэфира, а также игрового процесса в гостиной по невысокой цене".

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      Регистрация телевизора Philips

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      Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового телевизора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.

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      Обновления ПО

      Обновления ПО

       

      Откройте все возможности телевизора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.

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      Платформа поддержки

      Платформа поддержки

       

      Самый быстрый способ решения проблемы и настройки телевизора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы телевизора в кратчайшие сроки.

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      Контактная информация

      Контактная информация

       

      Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель телевизора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

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