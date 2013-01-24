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Эко серия для завтрака

Начните день с новой Эко серией Philips
Первая серия для завтрака, сделанная из биопереработанного* пластика. Здоровая планета начинается со здорового завтрака.
 
 
*PP пластик сделан на основе сертифицированных биологических источников, на основе баланса массы.
Philips Eco Conscious edition, созданный для работы, набор для завтрака

Познакомьтесь с новой Эко серией Philips

Эко серия для завтрака Philips, Чайник

Чайник

 

Заваривайте свои любимые горячие напитки легко и быстро каждое утро
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Эко серия для завтрака Philips, Тостер

Тостер

 

Поджаривайте тосты так, как вы любите каждое утро
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Эко серия для завтрака Philips, Кофеварка

Кофеварка

 

Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе каждое утро
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Эко серия для завтрака Philips

Эко серия для завтрака Philips

 

Элегантный стиль, безупречная работа и низкий углеродный след, благодаря использованию биопереработанного пластика. Маленький шаг навстречу к устойчивому будущему.

Первая экологичная серия для завтрака, сделанная из отработанного растительного масла

Набор для завтрака, видео продукта
Издание Philips Eco Conscious из биоматериала

С помощью эко серии для завтрака мы стремимся снизить использование пластика в производстве наших продуктов. Отработанное растительное масло загрязняет воду и наносит существенный вред природе. Таких последствий можно избежать, правильно утилизируя подобные отходы. Отработанное масло может быть преобразовано в ресурс для дальнейшего использования – биопереработанный пластик. С помощью этой инновационной технологии мы стремимся уйти от использования пластика, сделанного из ископаемых видов топлива, к возобновляемым источникам.


​Используя биопереработанный пластик в нашей эко серии для завтрака мы вносим свой вклад в сокращение выбросов СО2 на 21%**. Наш план производить меньше и больше полагаться на повторное использование ресурсов, используя вторсырье.
**Расчет основан на сравнении производства тех же приборов с использованием обычного пластика (или первичного пропилена)

В эко серии мы объединили великолепный дизайн и высокую производительность с экологичными инновациями.

Philips Eco Conscious edition, набор для завтрака

Познакомьтесь с нашей серией 

Набор для завтрака, видео продукта

Cделано для любого дома
Идеально для вашей кухни
Благодаря современному и минималистичному дизайну серии для завтрака, экологичность никогда не выглядела так стильно. В нашей коллекции, вдохновленной природой, используются спокойные цвета и натуральные материалы, которые идеально подойдут для любой кухни.
Переработанные материалы
Переработанные материалы
Мы перерабатываем использованное растительное масло в биопластик, который подходит для контакта с пищевыми продуктами. Цветные частицы на поверхности корпуса – это маленькие несовершенства, которые образовались в процессе переработки. 
Сделано для ежедневного использование, на долгий срок службы
Сделано для ежедневного использование, на долгий срок службы
Мы производим не только экологично, но также и заботимся о долговечности наших продуктов.
Разработано для удобства

Разработано для удобства 
Сделайте свое утро быстрым и эффективным. Сэкономьте время и снизьте свое воздействие на окружающую среду вместе с Эко серией для завтрака Philips.

Идеальный набор для завтрака

Один важный шаг на нашем пути к более экологичной жизни.

Узнайте больше о нашем путешествии к устойчивому развитию

Узнайте больше об Эко серии для завтрака

Получите ответы на самые часто задаваемые вопросы
Что такое материал на биологической основе?
Материал на биологической основе состоит из природных биологических продуктов или возобновляемых сельскохозяйственных материалов (включая материалы растительного, животного и морского происхождения), лесных материалов или промежуточных продуктов. На производство уходит несколько лет, и для производственного процесса используется CO2, который поглощается из воздуха, тем самым уменьшая долю углекислого газа в атмосфере и замедляя глобального потепление.
Что такое ископаемый материал?
Ископаемый материал получен из нефтехимических продуктов. Ранее этот материал был на биологической основе, но в течение сотен миллионов лет он преобразовался через окаменелости в сырую нефть, которая имеет свойство истощаться, поскольку на Земле доступен ограниченный запас. Таким образом, такой материал не является экологичным и не подходит для экономики замкнутого цикла, поскольку на его производство уходит много миллионов лет, и в конце жизненного цикла выделяется CO2 в атмосферу, что является одной из причин глобального потепления.
В чем разница материала на биологической основе и на основе ископаемых?
Основное различие между материалами на биологической основе и материалами на основе ископаемых заключается в том, что для производства материалов на основе ископаемых требуется гораздо больше времени, поэтому они могут легко истощаться, что делает их менее экологичными, в то время как материалы на биологической основе могут производиться заново в течение нескольких лет, сокращая количество CO2 в воздухе, что делает такие материалы более экологичными.
Что такое полипропилен на биологической основе?
Это самый распространенный в мире тип пластикового материала, но основной элемент структуры материала, углерод, поступает из сырья на биологической основе, в основном растительного происхождения.
Что такое пластмассы на биологической и ископаемой основе?
Углерод является основным структурным элементом для создания пластикового материала, он поступает из сырья на биологической основе (в основном, биодизеля из растений) или из ископаемого сырья (сырая нефть с нефтяных месторождений). Вы можете использовать одни и те же производственные линии для обоих видов сырья, поскольку основные элементы материала, углероды, одинаковы.
Что такое возобновляемый полипропилен?
Возобновляемый полипропилен - это полипропилен, который можно обновлять и который не истощается при использовании, поскольку он является частью цикличной экономики за счет химической и механической переработки.
Что такое цикличная экономика?
Цикличная экономика - это система, направленная на устранение потерь и постоянное использование ресурсов.
Что такое глобальное потепление?
Глобальное потепление - это повышение средней температуры климатической системы Земли в основном вызванное деятельностью человека. Наибольшее влияние человека оказали выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ. Сжигание ископаемого топлива является основным источником этих газов.

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