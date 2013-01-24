Эко серия для завтрака

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С помощью эко серии для завтрака мы стремимся снизить использование пластика в производстве наших продуктов. Отработанное растительное масло загрязняет воду и наносит существенный вред природе. Таких последствий можно избежать, правильно утилизируя подобные отходы. Отработанное масло может быть преобразовано в ресурс для дальнейшего использования – биопереработанный пластик. С помощью этой инновационной технологии мы стремимся уйти от использования пластика, сделанного из ископаемых видов топлива, к возобновляемым источникам.
Используя биопереработанный пластик в нашей эко серии для завтрака мы вносим свой вклад в сокращение выбросов СО2 на 21%**. Наш план производить меньше и больше полагаться на повторное использование ресурсов, используя вторсырье.
HD2640
HD9365
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