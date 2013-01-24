Полностью автоматические кофемашины

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Выбирайте из множества видов вкусного зернового кофе — от крепкого эспрессо до капучино с нежной молочной пенкой, автоматические кофемашины Philips LatteGo легко приготовят любой из них на ваш вкус.
Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пенкой. Капучинатор состоит из двух элементов, поэтому его можно быстро помыть под водой*.
Philips 5400 LatteGo
EP5447/90
* ЭкстраШот
Philips 4300 LatteGo
EP4346/70
Philips 3200 LatteGo
EP3246/70
Philips 5400 LatteGo
EP5447/90
* ЭкстраШот
Philips 4300 LatteGo
EP4346/70
Philips 3200 LatteGo
EP3246/70
Да, фильтр AquaClean очищает воду, улучшая вкус кофе. Он так же смягчает воду, поэтому при своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек* без очистки кофемашины от накипи.
* На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.