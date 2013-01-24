Полностью автоматические кофемашины

Да, фильтр AquaClean очищает воду, улучшая вкус кофе. Он так же смягчает воду, поэтому при своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек* без очистки кофемашины от накипи.

* На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.