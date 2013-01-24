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Полностью автоматические кофемашины
Заставка Philips 5400 Series LatteGo

Время для кофе - время для себя. Узнайте больше о Philips LatteGo

Philips 5400 Series LatteGo

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Варите кофе быстро, наслаждайтесь долго. Philips LatteGo

До 12 видов кофе одним нажатием кнопки!

Капучинатор LatteGo – лёгкий и простой уход *

Идеальные вкус и аромат благодаря возможности тонкой настройки параметров на цветном дисплее

До 4х профилей пользователя для членов семьи

Простота использования и ухода

* На основания тестирования среди потребителей полностью автоматических кофемашин в Германии (2018)

До 12 видов кофе - легко!

 

Выбирайте из множества видов вкусного зернового кофе — от крепкого эспрессо до капучино с нежной молочной пенкой, автоматические кофемашины Philips LatteGo легко приготовят любой из них на ваш вкус.

Капучинатор LatteGo

 

Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пенкой. Капучинатор состоит из двух элементов, поэтому его можно быстро помыть под водой*.
* На основания тестирования среди потребителей полностью автоматических кофемашин в Германии (2018)

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100% керамические жернова

Керамические жернова

Cохраняют аромат и вкус свежемолотых зёрен*, обеспечивая равномерный помол зёрен. Настройте вкус кофе с помощью выбора степени помола.

 

* Жернова 100% из прочной керамики, поэтому срока службы хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе
Дисплей и управление

Дисплей и управление

Легко настройте крепость напитка и объём порций кофе и молока на цветном дисплее. Выбранные параметры можно сохранить в одном из профилей пользователя.
Фильтр AquaClean

Чистая вода для вкусного кофе

Фильтр AquaClean* очищает воду, улучшая вкус кофе. Вы  сможете готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи**.

 

АкваКлин

** на основании данных кофемашины при использовании 8 сменных фильтров.Фактическое число чашек зависит от выбранного кофейного напитка ,циклов от очистки и промывки
Идеальный вкус кофе

Идеальный вкус кофе

Интеллектуальная система приготовления Aroma Extract* настраивает температуру для получения оптимального аромата. Это достигается за счет баланса подогрева воды (от 90 до 98°С) и скорости ее подачи.

 

* Арома Экстракт
Функция ExtraShot - более крепкий кофе

Функция ExtraShot* - более крепкий кофе

Вы можете приготовить более крепкий кофе с дополнительной порцией эспрессо.

 

ЭкстраШот – доступен только в кофемашинах серии 5400

Сравните возможности кофемашин Philips LatteGo

Друзья сидят за столом и пьют кофе

Сравните возможности кофемашин Philips LatteGo

Philips 5400 LatteGo

Philips 5400 LatteGo

EP5447/90

  • 12 видов кофе
  • Капучинатор LatteGo
  • Цветной дисплей
  • Тонкая индивидуальная настройка параметров кофе
  • ExtraShot*
  • 4 профиля пользователя
  • 5 уровней крепости
  • 12 степеней помола

 

* ЭкстраШот
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Philips 4300 LatteGo

Philips 4300 LatteGo

EP4346/70

  • 8 видов кофе
  • Капучинатор LatteGo
  • Цветной дисплей
  • Тонкая индивидуальная настройка параметров кофе
  • 2 профиля пользователя
  • 5 уровней крепости
  • 12 степеней помола
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Philips 3200 LatteGo

Philips 3200 LatteGo

EP3246/70

  • 5 видов кофе
  • Капучинатор LatteGo
  • Сенсорная панель управления
  • Индивидуальная настройка параметров кофе
  • Нет профилей пользователя
  • 3 уровня крепости
  • 12 степеней помола
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  • Philips 5400 LatteGo

    Philips 5400 LatteGo

    EP5447/90

    • 12 видов кофе
    • Капучинатор LatteGo
    • Цветной дисплей
    • Тонкая индивидуальная настройка параметров кофе
    • ExtraShot*
    • 4 профиля пользователя
    • 5 уровней крепости
    • 12 степеней помола

    * ЭкстраШот
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  • Philips 4300 LatteGo

    Philips 4300 LatteGo

    EP4346/70

    • 8 видов кофе
    • Капучинатор LatteGo
    • Цветной дисплей
    • Тонкая индивидуальная настройка параметров кофе
    • 2 профиля пользователя
    • 5 уровней крепости
    • 12 степеней помола
    Узнать больше
  • Philips 3200 LatteGo

    Philips 3200 LatteGo

    EP3246/70

    • 5 видов кофе
    • Капучинатор LatteGo
    • Сенсорная панель управления
    • Индивидуальная настройка параметров кофе
    • Нет профилей пользователя
    • 3 уровня крепости
    • 12 степеней помола
    Узнать больше

    Отзывы и видеообзоры кофемашин Philips LatteGo

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    Наши ответы на ваши вопросы

    Можно ли мыть систему LatteGo в посудомоечной машине?
    Капучинатор LatteGo (или классический капучинатор), поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
    Нужно ли заменять фильтр AquaClean?

    Да, фильтр AquaClean очищает воду, улучшая вкус кофе. Он так же смягчает воду, поэтому при своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек* без очистки кофемашины от накипи.

     

    * На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    Можно ли использовать соевое, кокосовое, овсяное и другие виды молока для приготовления кофе?
    Да, капучинатор LatteGo позволяет готовить кофе с любыми разновидностями молока, однако качество молочной пенки может отличаться от пенки из обычного молока.
    Как настроить параметры кофе?
    Вы можете настроить кофе на свой вкус в меню каждого из напитков, отрегулировав крепость, а так же объёмы кофе и молока. В кофемашинах Philips Series 5400 вы можете повысить крепость добавив дополнительный шот эспрессо выставив крепость на максимальное значение (появится значок дополнительной порции).
    Какие виды кофе готовят кофемашины Series 4300 и Series 5400?
    Кофемашины Series 4300 готовят: эспрессо, классический кофе, американо, капучино, латте маккиато, кофе с молоком, ристретто и кафе крема. Кофемашины Series 5400 готовят эти же виды кофе и ещё 4 дополнительных: флэт уайт, кофе латте, эспрессо лунго и кофе с собой (чёрный кофе большого объёма для термокружек). Так же Series 4300 и Series 5400 могут приготовить молочную пену и горячую воду.

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    Гладкая
    кожа

    Lumea Prestige

    Удобство
    использования

    LatteGo

    Чистое
    бритье

    S9000 Prestige